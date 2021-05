Aragüeños alarmados por "sorpresivo" ajuste del pasaje

El recién decretado aumento salarial obligó al sector transporte a realizar un ajuste en cuanto al precio del pasaje en las distintas rutas urbanas y suburbanas que laboran en los municipios del estado Aragua.

Tal incremento agarró por sorpresas a algunos usuarios del transporte público, quienes se mostraron un poco insatisfechos por la decisión, que según denuncian no tener conocimiento de la existencia de una gaceta oficial en torno al tema.

Al respecto, Abis Molina comentó, "tenía tiempo que no agarraba una camioneta, y me sorprendí por todos estos incrementos, yo vengo de Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara, y me cobraron 500 mil bolívares, pero no hay nada que hacer con estos problemas de la economía, hay que aguantarse todo".

De esta misma manera, Alejandro Rojas señaló, "hoy nos tomó por sorpresa en las rutas de Caña de Azúcar cuando el colector se paró en el pasillo y dejó saber el nuevo precio del pasaje, se hace bastante pesado el pago por la cuestión del efectivo más que todo".

Por otro lado, Ana María López indicó, "de verdad que aquí cada quien hace lo que le da la gana, esta gente aumentó el pasaje y no hay una gaceta que sustente ese incremento, ya desde el domingo estaban cobrando un nuevo aumento".

El transporte público suburbano aumentó 150 mil bolívares, más en lo que se refiere a su ruta corta que abarca desde el Terminal de Pasajeros hasta el centro de la ciudad; quedando estipulada la tarifa en 300 mil bolívares.

Por su parte, la misma ruta que cubre desde el puerto terrestre de Maracay hasta las zonas de El Limón, Caña de Azúcar, El Castaño, sufrió un aumento de 300 mil bolívares, quedando el costo del pasaje hasta estos destinos en 500 mil Bs.

Entre tanto, los conductores y colectores de las rutas urbanas y suburbanas manejan las siguientes tarifas: los viajes suburbanos 500 mil bolívares, según el kilometraje, Maracay-Mercado Mayorista suburbano corto 500 mil; Maracay-Turmero 700 mil; Maracay-Cagua 900 mil; Turmero-Cagua (suburbano corto) 500 mil; San Mateo-Encrucijada, corto 500 mil; San Mateo-Turmero. 700 mil bolívares.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

