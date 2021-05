Loading...

El sudafricano Dean Burmester se hizo este domingo con su segundo título en el circuito europeo tras proclamarse campeón del Abierto de Tenerife con un total de 259 golpes (25 bajo par) y una espectacular tarjeta de 62 golpes (-9) en la cuarta y última jornada disputada en el Costa Adeje.



Pedro Oriol ofreció una nómina de 7 'birdies' sin fallos en la última manga y fue el mejor de los españoles tras acabar en sexta posición con -17. A un golpe, se situaron sus compatriotas Adri Arnaus y Sebastián García Rodríguez, que fueron octavos.



Los sudafricanos reinan en las Islas Canarias. Después de la victoria de Garrick Higgo la pasada semana sobre el Campo de Meloneras, en Gran Canaria, otro sudafricano volvió a coronarse en el circuito europeo y ya van cuatro en los últimos siete eventos.



Burmester, que no superó el corte en tres de los nueve torneos que ha disputado este año, mejoró su registro de la primera jornada en la que hizo -8, y sorprendió con una espectacular ronda en la que sumó 9 'birdies' sin fallos que le valió un triunfo que no alcanzaba desde 2017 en Gauteng (Sudáfrica).



Los líderes tras la tercera jornada, el alemán Nicolai Von Dellingshausen y el finlandés Kalle Saooja, no aguantaron el ritmo del sudafricano y terminaron a 5 y 6 impactos, respectivamente.



También superaron al campo en esta cuarta jornada los españoles Pablo Lazarrábal (-7), Eduardo de la Riva (-3), Alejandro Cañizares (-2) y el debutante Eduard Rousaud (-1).

EFE

