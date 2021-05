Transporte público casi no trabajó este fin de semana

Nuevamente este fin de semana de flexibilización, fueron muchos los ribenses, quienes denunciaron el mal funcionamiento de los medios de transporte público en la entidad. Indicaron, que sólo pocas unidades fueron las que estuvieron laborando, lo que los obligó a permanecer en las paradas por más de 30 minutos.

Y es que según quienes se encontraban en la espera de abordar los buses para trasladarse hacia su destino en esta parte del estado Aragua, fue una falta de respeto lo que estaban viviendo, ya que este es un servicio necesario y no funciona como debería.

Expusieron que desde ya los colectores están informando de un nuevo incremento, por lo que lo calificaron como "ilógico", ya que no sólo los pondría a pasar "calamidades" para conseguir el efectivo, sino que también el servicio no lo vale.

Del mismo modo, mencionaron que el panorama de deficiencia se acentúa los fines de semana, sin importar si son flexibles o radicales. Aunado a esto, dijeron que en la actualidad no hay manera de salir un solo día por las compras, ya que el dinero no les alcanza, por lo que se ven en la obligación de salir de sus casas diariamente, pero el transporte no los ayuda.

"El servicio de camionetas en Ribas es realmente paupérrimo, en la semana trabajan como les da la gana y los fines brillan por su ausencia, no sé si es que los entes competentes no se dan cuenta, pero realmente los ciudadanos lo pasamos realmente mal. Estamos cansados de que los camioneteros hagan lo que les da la gana y nadie les diga nada.Necesitamos que la alcaldesa se compadezca y trate de tomar cartas en el asunto, sabemos que es complicado lidiar con los transportistas pero algo que hay que hacer y sancionarlos duramente, porque nos mantienen caminando bajo el sol y no obstante, con eso con que ahora quieren cobrar más y ni trabajan", mencionó el señor Pablo Martínez, desde la parada El Samán en La Mora.

De la misma forma, Yolimar Castro, quien se encontraba en una de las paradas de la avenida Victoria dijo: "Este fin de semana el servicio está peor que nunca, tengo como 40 minutos aquí y no pasa nada, es imposible movilizarme, porque donde vivo es muy lejos y llevo peso. Los conductores realmente son unos abusadores, juegan con los ciudadanos y sus necesidades, porque está bien, sino surtieran de combustible, pero aquí en el municipio se los garantizan, usted puede pasar y ver como la cola de camionetas es gigante. Pero, lo que hacen ellos, al parecer es surtir, dan dos o tres vueltas, se van sacan la gasolina o el gasoil los venden y nuevamente vuelven, eso no está bien.Necesitamos que de verdad le pongan mano dura, nadie es indispensable, sino sirven se pongan otras líneas; apuesto que hay más de uno que se anotaría.

Por su parte, Rogelio Torres agregó: "Abordé una unidad de El Consejo, porque en La Victoria no hay, pagué más, pero es la única forma de aliviarme todas las colas que hice para poder comprar alguito de comida barata. De verdad es necesario que en Ribas se mejoren las leyes, que sean fuertes para ellos, porque los transportistas no le paran a nadie; ahí viene un nuevo aumento innecesario y van a seguir quejándose. Ellos argumentan que todo sube de precio, pero antes ninguno tenía colector y ahora tienen dos y tres; y a ellos deben pagarle, de dónde sale ese dinero, esto sin contar que montan todos los pasajeros que pueden sin importar Coronavirus ni nada, lo importante son ellos, seguir ganando".

En resumidas cuentas, los pasajeros, hacen un llamado a la Alcaldía de Ribas y Secretaría de Transporte en Aragua, a tomar en cuenta lo que denunciaron, donde la penuria es la bandera. Asimismo, recalcaron la invitación a hacer un seguimiento del surtido de combustible.

"No es secreto que se han visto algunos avances en el municipio con respecto a presencia de cuadrillas de mantenimiento, rescate de espacios, alumbrado en muchos sitios y agradecemos como ciudadanos. Sin embargo, el transporte sigue siendo un servicio paupérrimo, el cual deben tomar en cuenta, porque no nos deja percibir todo lo positivo que se viene haciendo, ya que es imprescindible mantener un óptimo servicio de traslado", puntualizó Rosa Contreras.

DANIEL MELLADO | elsiglo

