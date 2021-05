Pese a la amenaza de lluvia en horas de la mañana de ayer, el parque "Felipe Guevara Rojas" en el centro de Maracay, fue ocupada por una gran cantidad de pequeños, quienes trasladados por sus padres y representantes, aprovecharon momentos de distracción y recreación en lo que representa el última día de esta semana de flexibilización, tomando en consideración el método 7+7, activado por el Ejecutivo Nacional con el fin de evitar el contagio y la propagación del virus Covid-19.

El parque fue abierto a las 8:00 de la mañana y paulatinamente fue recibiendo a sus visitantes. Cabe destacar que también se encontraban en el lugar, jóvenes, adultos y adultos mayores, que también aprovecharon la tranquilidad del lugar para realizar actividades en bien de la salud mental, practicar la lectura y de igual manera utilizaron las caminerías para la ejercitación física. El sitio permitía igualmente, que las personas entablaran tertulias sin importar si eran "viejos conocidos".

La señora Yuli Salas se encontraba con sus dos pequeños en el parque y manifestó que se había acercado al lugar para que sus hijos tuvieran instantes de recreación.

"Es necesario sacar a los muchachos por estos días, todo esto de la cuarentena provoca en ellos mucha ansiedad, por lo tanto es necesario planificar este tipo de actividades", expuso.

Salas precisó que dos horas son suficientes para que los chicos tengan sus instantes de emociones utilizando las diferentes instalaciones recreativas. "Los hijos necesitan jugar, saltar, correr, eso los estimula y les permite un mejor desarrollo, en lo mental, físico y social", mencionó la señora.

Por su parte, Génesis Martínez estaba con su esposo e hija de tres añitos. Ella considera que los pequeños necesitan de estos instantes para sacarlo de la rutina que significa esta situación de pandemia.

"El encierro no es tan bueno, sabemos lo que estamos viviendo en todo el mundo con esto del virus, pero estar dentro de las paredes también repercute en otras circunstancias que afecta la salud mental de todos", apuntó.

Destacó la joven que aprovecha los días de flexibilización para sacar a su pequeña. "Este parque tiene varias estructuras para que ellos se monten según sus edades. Realmente se distraen mucho y eso es beneficioso", acotó Génesis.

Entre tanto, María Rincones expresó que para los chamos ha sido muy difícil toda esta situación de la pandemia, por lo tanto, dijo, hay que aprovechar estos momentos para sacarlos.

"Hay amenaza de lluvia, pero eso no impidió salir. Con las medidas de bioseguridad llegamos a este sitio y desde el momento de cruzar la puerta principal mis hijos comenzaron a correr y no han parado, van de aquí y de allá, y no se cansan, pero eso me alegra porque no sólo se ven que están sanos, realmente están sanos por la potencia física que corroboran con esas carreras y saltos", detalló.

Rincones resaltó que las estructuras que están en el parque, como los barcos y otros juegos, que imitan "cosas de caricaturas o películas", o los toboganes y columpios, permiten en los niños, potenciar la imaginación y la creatividad.

"Uno debe entender como padre o madre, que estas edades de los niños son importantes las actividades recreativas para el desarrollo cognitivo. Por otro lado, se logra fortalecer el desarrollo psicomotriz durante las etapas tempranas de la vida", puntualizó.

Otros que se encontraban en el parque, eran los jóvenes Mitchell Berroterán y Ángel Soledad, quienes realizaban una sesión fotográfica. "Estas instalaciones nos ofrece la oportunidad para ejecutar un trabajo publicitario, porque es muy colorido, con las tonalidades que nos ofrecen los árboles y demás estructuras que aquí se encuentran. Además en este lugar hay tranquilidad que nos permite la concentración", puntualizó el muchacho, quien se encargaba de registrar las gráficas.

Mitchell, la modelo, manifestó que el parque es una buena opción para la recreación, el descanso y otras actividades relacionadas a la distracción. "Nosotros aprovechamos este cierre de la semana flexible para llevar a cabo nuestro trabajo. Este espacio es muy tranquilo, tiene dimensiones grandes, lo que permite que estemos aglomerados. Es tranquilo y se respira serenidad", agregó para finalizar.

HB. | elsiglo

