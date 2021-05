Derrota ante Nadal en Barcelona animó a Tsitsipas "a ser más impredecible"

Loading...

"Arriesgar más, hacer algo más impredecible": ese propósito se marcó el griego Stefanos Tsitsipas tras perder hace una semana la final de Barcelona ante Rafael Nadal; dijo este sábado en conferencia de prensa ante el comienzo del torneo de Madrid.



El número 5 del mundo afirmó su deseo de "ser más consistente con el servicio y lograr un porcentaje más alto de golpes ganadores en la red"; además de centrar su atención "en los detalles" que le hagan ser "más agresivo y más completo".



Preguntado sobre las enseñanzas que sacó de aquella derrota ante Nadal, (6-4, 6-7 y 7-5); indicó: "Probablemente hay momentos en los que debo buscar más el punto y no esperar a que él me dé la oportunidad".



Tsitsipas ganó en 2019 en las semifinales de Madrid al español.



Este año le derrotó en cuartos de final del Abierto de Australia, sus dos únicas victorias sobre Nadal en nueve enfrentamientos.



"A veces fui muy pasivo, si lo pienso ahora"; dijo sobre la final de Barcelona; "y quizá pude arriesgar más y hacer cosas más impredecible que pudieron conducir a algo diferente".



Tsitsipas comentó, no obstante, que se siente "mejor sobre la pista que nunca antes".



Su reto en Madrid, donde está exento de la ronda inicial, es "llegar lo más cerca posible de la final".



"Creo que puedo crear las oportunidades para ser el número cuatro", afirmó, aunque si mira a la temporada en su conjunto le gustaría "acabar el año quizá entre los tres primeros".



"Sería una meta buena, razonable para mí este año", agregó.



"Soy líder en la clasificación de la 'Carrera' (hacia las finales ATP) y eso es muy importante para mí", destacó.

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...