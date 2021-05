Avanzada Progresista apuesta por la unidad para ganar elecciones

En una rueda de prensa ofrecida desde el municipio José Félix Ribas en el eje Este del estado Aragua, la dirigencia regional del partido Avanzada Progresista se pronunció sobre el panorama electoral tras la convocatoria a "Mega Elecciones" en el 2021. Al respecto aseguraron: "Sólo unidos podremos vencer en este proceso, al que debemos ir a ejercer el voto, como la única salida democrática con la que contamos".

En este sentido, José Mujica, secretario municipal de AP en la entidad, señaló: "Ya es hora de acabar con este carnaval electoral que confunde a la ciudadanía y sobre todo con la indecisión de los líderes del G4, que llaman la foca al Gobierno, pero igualmente aplauden a Guaidó sin criterio propio, ellos nos llamaron alacranes porque fuimos a medirnos en las pasadas elecciones, pero ahora ellos mutaron diciendo que si van a un proceso electoral".

Del mismo modo, el dirigente dijo: "Es muy fácil ser líder de Twitter y de WhatsApp y a querer imponer sus líneas desde otros países comiendo caviar. Los que tenemos que asumir decisiones somos los que nos mantenemos guapeando en Venezuela, donde la gente se muere de hambre y quiere salir de este gobierno por la vía democrática.

La única forma de ganar las elecciones es unidos, eligiendo un candidato único y con una sola tarjeta que lleve la V de Venezuela".

Asimismo, Mujica continuó: "Nuestro único instrumento para salir de este gobierno son las elecciones, así sea un juego de metras tenemos que ir". Al tiempo que recordó: "No conforme con la burrada que cometimos en el 2005, en diciembre el llamado de abstención hizo que hoy tengan la mayoría en la AN, ahora nos meten esta Ley del Parlamento Comunal y nos seguirán ganando mientras estemos desunidos".

De la misma forma, José Mujica, ante la pregunta de si aspiraría una vez más a la Alcaldía de Ribas, respondió: "El que respira aspira, pero hay que hacerlo con los pies en la tierra. No sólo debe irse con un candidato único, sino que debe ser el mejor candidato, yo apuesto a la unidad y respetaré toda decisión en ese sentido, bien sea por consenso o por primarias".

Finalmente, hizo además un llamado al Gobierno y a la oposición, para que se pongan de acuerdo y permitan la llegada de las vacunas contra el Covid-19. "Mientras otros países salen de esta pandemia vacunando a su gente, acá la gente se muere por los desencuentros de sus gobernantes y líderes de oposición. Es hora de que se le meta la mano al sistema de salud, donde médicos subpagados luchan contra el virus sin recursos ni medicinas".

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD

A la rueda de prensa asistió además el diputado Luis Bandre, secretario regional de AP en el estado Aragua, quien reconoció: "Para el oficialismo es muy fácil alinearse porque marchan sobre un pensamiento único, sin embargo, aunque en la pluralidad se dificulta construir la unidad, es la única manera de ganar espacios en un escenario electoral.

No podemos equivocar el camino como Guaidó, que quiso sacar al Gobierno por la fuerza, sin tener la fuerza suficiente".

El Diputado también mencionó: "Nosotros vamos por la vía lenta, pero segura, vamos en tránsito buscando el diálogo, tanto con el gobierno que se desarrolla en un esquema sin grises, como con una oposición fraccionada, con sectores radicales que necesitamos para ganar cualquier contienda; a los primeros hay que arrancarle concesiones entre sus fisuras y a los segundos llevarlos a la concordia para que depongan sus intereses personales por los colectivos".

Bandre finalizó aseverando: "En nuestra opinión ellos no fueron a las elecciones del 6 de diciembre, primero por el egoísmo de que si no soy yo, no es nadie, y segundo por actuar bajo la orientación de la doctrina Trump, que está ajena a la realidad política de Venezuela. Sin estructurar la unidad, no hay cabida a ningún otro paso".

DANIEL MELLADO | elsiglo

