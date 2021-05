Representantes de diferentes entes sindicales del estado Aragua se congregaron ayer 1° de mayo en horas de la mañana, en el marco del Día Internacional del Trabajador, en las inmediaciones de la plaza Bicentenaria de Maracay y exigieron al Gobierno Nacional sueldos dignos, reivindicaciones laborales y un sincero programa de vacunación contra el Covid-19.

De igual manera solicitaron unidad a todos los miembros e integrantes de las distintas centrales, sindicatos, gremios, federaciones y asociaciones de trabajadores de la entidad aragüeña, para afrontar nuevos retos en virtud de seguir la lucha laboral "contra un régimen opresor y dictatorial encabezado por Nicolás Maduro".

La concentración no solamente fue para el sector sindical, sino también a la asociación civil, quienes a medida que transcurrían las horas se sumaron a la actividad marcada por el civismo.

Karla Barcos, representante de la Central Alianza Sindical Independiente y de Sintrainces, manifestó que en este 1° de mayo, no hay nada que celebrar, invitando a todos los venezolanos a trabajar unidos para salir de la crisis que se está viviendo.

"Desde hace 20 años no tenemos nada que celebrar, por eso, la única manera que tenemos para salir de toda esta tragedia, es que trabajemos unidos, por ello hago un llamado a todos los partidos políticos, a la sociedad civil, a los sindicatos, centrales de trabajadores, federaciones y a los gremios, que nos unamos; hasta cuándo vamos a insistir con un aumento de sueldo si al día siguiente ya está pulverizado", aseveró.

Expuso Barcos que esta actividad sirvió para "reiterar públicamente" el derecho a la vacuna y a una vida digna.

En la plaza se encontraba José Trujillo, expresidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, quien también hizo hincapié "en permanecer unidos" para hacerle frente al gobierno de Maduro.

"Hoy le decimos a los trabajadores que tenemos que permanecer unidos porque es la única manera de acabar con este régimen que por durante veinte años ha tenido a este pueblo pasando trabajo con ningún servicio público funcionando, es por eso, que le decimos a todos los trabajadores que de una vez por todas vamos a trabajar en unidad para regresar a la democracia y a la libertad de todos los venezolanos", indicó.

Por su parte, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores jubilados y pensionados unidos de Aragua resaltó, "hoy los trabajadores venezolanos, al igual que los trabajadores del mundo, estamos dando la lucha y la pelea por alcanzar nuevas reivindicaciones, fundamentalmente en el campo de la contratación colectiva que desde hace dos años no se discute".

Aguilar recordó que esta fecha se conmemora en base a la gesta histórica de los obreros de Chicago, que dieron su vida por la reducción de la jornada laboral. "Esa valentía nos tiene que motivar a seguir dando la pelea por alcanzar beneficios básicos, en el campo de la medicina, en el campo de la alimentación y recreación para los trabajadores jubilados, porque realmente nuestras vidas están en riesgo ante una pandemia que está azotando y acabando a la tercera edad, por ello le estamos solicitando al gobierno para que se agilice la contratación y la compra de vacunas para salvarle la vida a 3.095 mil trabajadores jubilados", acotó

Dijo que están exigiendo que todas las contrataciones congeladas pasen a ser discutidas para mejorar las condiciones de salarios. "Hasta esta hora de la mañana (11:00 a.m.) hoy 1° de mayo, no sabemos cuánto se va a aumentar, recordando que actualmente el sueldo es de 1.800.000 bolívares y eso no alcanza para nada y toda la sociedad está golpeada con este tipo de políticas nefastas que afecta a todos los trabajadores por igual. Todos estamos afectados por esta situación tan grave que estamos viviendo, por ello los trabajadores decimos, de rodilla nunca en pie de lucha siempre", resaltó.

Entre tanto, Raúl Maldonado, secretario general de la Federación de Trabajadores de Aragua (Fetraragua) lamentó la crisis que se vive actualmente en el país, asegurando que por lo tanto no hay nada que celebrar.

Nos están negando, detalló, un salario digno que permita la manutención de la familia de los trabajadores, en este sentido enfatizó, "desde Fetraragua, presente y consecuente le hacemos un llamado a los trabajadores y al pueblo en general a mantener la unidad para salir de este gobierno nefasto y dictatorial".

Maldonado comentó que "las políticas anti-populares de este gobierno", niega el derecho a un plan de vacunación para todo el pueblo venezolano.

Gerin Páez Martínez del Frente Cristiano para la Defensa de la Constitución y la Democracia, hizo un llamado a no "desmayar" en la lucha por lograr todos los beneficios a favor de los trabajadores del país, para que puedan vivir y comer dignamente, además de tener los recursos para comprar una medicina. "Tenemos que continuar firmes, intentan doblegarnos pero no lo lograrán, porque en Cristo somos más que vencedores, y quiero leer parte del proverbio 22:8, los que siembran injusticias cosecharán desgracia y su régimen de terror se acabará", puntualizó.

Jesús Arias, miembro del Colegio de Profesores de la región, precisó que la fecha ha sido propicia para "denunciar nuevamente" la responsabilidad absoluta del gobierno de Nicolás Maduro por la crisis que se viene presentando en la República. "Los trabajadores activos, jubilados, pensionados y el pueblo en general, unidos a las confederaciones, sindicatos, gremios y asociaciones de ciudadanos, declaramos la responsabilidad absoluta del régimen por mantener la crisis económica y social más grande de la historia de la nación, al destruir por completo el aparato productivo del país, y con ello acabar con el empleo, salarios, seguridad social, protección sanitaria, médica y alimentaria, condenando a todo el pueblo a la miseria, a la hambruna y a la muerte", destacó.

Arias añadió que hoy en día, el mundo está sumergido en una pandemia mortal, como el Covid 19, subrayando que en el país se pretende manipular la vacunación a "conveniencia", justo cuando aumenta el riesgo de contagio y muerte de la población en general.

"Los trabajadores exigimos un cambio total en la conducta del régimen o de lo contrario, un cambio de gobierno para salvar a la nación y al pueblo", finalizó.

