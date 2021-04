Loading...

El Arsenal viaja a España para enfrentarse al Villarreal con todo el equipo disponible tras recuperar a Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette y Kieran Tierney.

El equipo de Mikel Arteta se entrenó por la mañana en Londres, en su ciudad deportiva, antes de partir hacia España para medirse al Villarreal este jueves en las semifinales de la Liga Europa.







Aubameyang, ausente en los últimos encuentros tras haber contraído malaria durante la ventana de selecciones, y Lacazette y Tierney, que con problemas físicos no jugaron contra el Fulham, volvieron a estar disponibles para Arteta.







"Los necesitamos porque son jugadores que pueden marcar diferencia en una eliminatoria como esta. Pero no los pondré en peligro, no me gusta tener jugadores en el campo si no se encuentran bien. No es lo correcto", dijo el español en rueda de prensa.

