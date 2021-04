Loading...

Toni Nadal, tío y ex entrenador del ganador de 20 títulos de Grand Slam Rafa Nadal, ha afirmado que los grandes torneos de tenis sin espectadores en las gradas como consecuencia de las restricciones sanitarias por la pandemia de covid-19 "son muy pobres y difíciles de jugar" para los tenistas.









"He estado en Montecarlo y fue un torneo muy descafeinado sin público. Por eso es importante que en Mallorca tengamos la posibilidad de organizar un torneo ATP con espectadores, que además dé salida al turismo con seguridad sanitaria", dijo Toni Nadal este miércoles tras la presentación del ATP Mallorca.







Toni Nadal es el director del torneo de categoría World Tour ATP 250, el primero de esta clase que se celebra en la isla después de 19 años.







Con respecto al reciente Trofeo Conde de Godó en Barcelona, el ex preparador de Rafa Nadal destacó "la importancia" que tiene para los tenistas sentir el apoyo de los espectadores.







"Sentir el apoyo de 1.300 espectadores cuando juegas puntos decisivos es muy importante para el jugador; en caso contrario parece que estás entrenando", dijo Toni Nadal.







También se refirió a la final que Rafa Nadal ganó al griego Stéfanos Tsitsipas para levantar el duodécimo Trofeo Conde de Godó: "No fue un gran partido pero sí emocionante. Rafael fue capaz de superar a un gran rival, sin jugar muy bien y eso es muy importante para él antes de afrontar los próximos torneos", remarcó.

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...