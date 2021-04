Comerciantes esperanzados en la nueva semana de flexibilización

Los comerciantes del centro de Maracay han estado abriendo sin contratiempos sus locales durante esta semana, con el firme propósito de culminar la semana de flexibilización con ganancias, aunque sean mínimas.

Sobre el tema, Paula Ramírez nos comentó que "la situación con los comerciantes durante estas últimas semanas nos preocupa, porque ya se ha perdido el respeto entre los organismos de seguridad y los ciudadanos, llámese comerciante, usuario, transportista. Lo único que deseamos los dueños de las tiendas es poder trabajar sea radical o flexible, hay gastos que tenemos que pagar".

Mencionó que el abuso de autoridad prevalece y "sin derecho a pataleo". "Hay que buscar mecanismos y si nosotros como comerciantes cometemos un error, sancionen con multas o cierre por tres días, pero no es necesario que lleguemos a enfrentamientos, todos somos venezolanos y merecemos ser tratados con respeto y tratar con respeto a los demás".

De mismo modo, Carlos Aranguren explicó que la situación se complica cuando cada quien trata de defender su parte. "Durante flexibilización podemos abrir los negocios sin la angustia que va a llegar la policía, el gobernador Marco Torres debería de pensar en estrategias para que todos podamos ganar".

Añadió que el llamado no es sólo para los comerciantes, sino además para los compradores que muchas veces se molestan si no los dejamos pasar rápido o si les exigimos el uso correcto del tapabocas.

Por su parte, Luis Olivo afirmó que las medidas deben tomarse en función que la economía no se detenga. "Estrategias, pero eso como que no lo han entendido, cómo avanzamos si nuestros negocios permanecen cerrados, situaciones como las ocurridas el fin de semana no pueden repetirse".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

