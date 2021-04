En horas de la mañana de este lunes la directiva del Sindicato Unitario del Magisterio- seccional Aragua (SUMA), se pronunciaron para exigirle al ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz y a la Autoridad Única de Educación en Aragua, Leonardo Alvarado, de una respuesta a aquellos docentes que no han recibido el pago correspondiente a su quincena.

Henry Medina tomó la palabra en nombre de sus compañeros para exigir que la situación con aquellos docentes que no han cobrado sea aclarada. "Desde que comenzó la pandemia y se aplicó la metodología de clases a distancia, son muchas las fallas que se han presentado sobre todo los pagos y hasta ahora la única respuesta que hemos obtenido de Alvarado es un link que dice que hay que meterse y seguir los pasos que allí indican".

Al mismo tiempo, Medina mencionó que al recibir esa respuesta los maestros quedaron insatisfechos, porque no saben a ciencia cierta qué les depara la próxima quincena. "La respuesta tiene que ser concreta no mandar a las personas a meterse en Internet, más aun cuando sabemos que las plataformas no funcionan y hasta para pasar las actividades escolares resulta toda una odisea", señaló.

Otro punto que tocó Medina fue las fallas en el proceso de vacunación a todos los maestros del estado Aragua. "Muchos de los docentes aragüeños no han recibido sus respectivas dosis de vacuna contra el Covid-19, son muy pocos con lo que recibieron la primera dosis y después se olvidaron de ellos. Se supone que somos un sector priorizado, pero si aún no han terminado con el sector salud qué podemos esperar nosotros, es un tema para reflexionar".

Y como tercer punto el docente añadió que a un año de la pandemia y la separación de alumnos y docentes de las escuelas, a estas no se les haya hecho un cariñito.

"Las infraestructuras se están cayendo a pedazos y nadie se preocupa por eso, la gran pregunta es cuando se retomen las actividades escolares dónde van recibir clases los estudiantes si las paredes y los techos se han caído. En eso es que deben abocarse las autoridades competentes. La desidia en la educación sigue vigente desde hace 20 años, en pocas palabras se perdió la esencia de la educación", terminó diciendo.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

