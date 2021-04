La feligresía del doctor José Gregorio Hernández amaneció de júbilo y celebrando con cantos y oraciones la beatificación del médico de los pobres, ese trujillano nacido en Isnotú, hombre de bien durante su paso por el mundo terrenal y milagroso después de la muerte.

Son muchos los nombres que se le atribuyen a este médico venezolano, se caracterizó por su gran calidad humana y por ayudar siempre al más necesitado, así lo expresó Trina Ruiz, quien nos contó su historia y la de su hija que está viva gracias al milagro del doctor José Gregorio Hernández, cuando apenas tenía 15 años de edad.

"La primera vez que mi hija se sintió mal fue a los 11 años de edad, repentinamente se desmayó y allí comenzó mi calvario de visitar médicos, hasta que cumplió 15 años y le dio un dolor muy fuerte y estando acostada en la cama me llamó y me dijo llegó un hombre vestido de blanco, con un maletín y sombrero, me dijo que me iba a operar al siguiente día a las 12:00 del mediodía. Pidió una vela, una ponchera de agua, unas tijeras y sábanas blancas, al oír a mi hija decir esas palabras sentí alivio y que mis suplicas habían sido escuchadas. En efecto al siguiente a las 12:00 fue operada y en la parte izquierda de la barriga se vio un parche que desapareció al día siguiente y desde ese momento mi hija fue una persona sana".

Estoy muy emocionada - dijo la señora Trina- por la beatificación de mi doctor José Gregorio Hernández, era justo y necesario y gracias a Dios que le permitió nacer en tierras venezolanas.

SALVÓ A MI HERMANO DOS VECES

Ismeida Zárraga, habitante de la comunidad de San José, municipio Girardot, nos contó la historia de uno de sus hermanos quien fue salvado dos veces gracias a la intervención del siervo de Dios.

"Mi mamá que en paz descanse nos contó que mi hermano Orlando cuando era pequeño sufrió de una neumonía y los médicos lo desahuciaron, angustiada por lo que estaba pasando ella se fue donde las monjas, estaba viva la madre María de San José y se pusieron a rezar y a pedirle al doctor José Gregorio con mucha fe y cuando regresó al Seguro Social donde mi hermano estaba hospitalizado, una señora le dijo hace rato entró un doctor con un maletín negro lo revisó y salió. La sorpresa de mi mamá fue cuando repitieron los exámenes ya no tenía nada".

Como 40 años más tarde, Orlando se enfermó de nuevo y sus pulmones estaban comprometidos. "La Fe de mi mamá en el doctor José Gregorio Hernández le concedió el segundo milagro y nuevamente mi hermano libró esta batalla y está sano y salvo".

Estoy muy orgullosa por esta beatificación del doctorcito, tenemos años esperando esta santificación. "Él se lo merece porque es el médico de los pobres, de los más necesitados y desvalidos, al que todos los venezolanos tenemos que agradecerle algún favor o milagro, se han comprobado todos los milagros que ha hecho y por fin podrá estar en el lugar que merece en los altares de todas las iglesias de Venezuela y el mundo".

SOY UN MILAGRO DEL SIERVO DE DIOS

Orlando Figueroa Zárraga también tiene una historia con el doctor José Gregorio Hernández, quien le salvó la vida en dos oportunidades. "Hoy a mis 65 años, con dos hijos y nietos, agradezco a Dios y al doctor José Gregorio Hernández por salvarme la vida. Cuando era pequeño como de 6 años aproximadamente los médicos le dijeron a mis padres que no iba a sobrevivir, pero la fe de mi mamá fue tan grande que me salvé de esa neumonía. Cuando tenia 45 años aproximadamente mis pulmones comenzaron a fallar, fui al médico y los exámenes salieron mal, todo parecía indicar que era cáncer del pulmón, esa noticia desbastó a mi familia, especialmente a mi madre que nuevamente volvió a pedir con fe y por segunda vez un milagro me salvó la vida, por eso digo que soy un milagro del doctor José Gregorio Hernández, estaré eternamente agradecido".

POR FIN LLEGÓ EL DÍA DE LA BEATIFICACIÓN

Aníbal Lozada, presidente de la cofradía Nuestra Señora Virgen de Montserrat en Santa Cruz, municipio Lamas, manifestó su emoción por la materialización de la santificación del médico de los pobres José Gregorio Hernández.

"La beatificación es un formalidad que nosotros como venezolanos necesitábamos, sin embargo eso nunca ha sido impedimento para que su imagen y sus oraciones estuvieran presente en nuestros hogares. Es la Fe y el amor por un hombre que le ha dado mucho a su país en vida y después de muerto, agradecidos estamos por esta santificación para nuestro doctorcito", dijo Lozada.

DEVOCIÓN QUE NACE DE UNA IMAGEN APARECIDA

Olga Pineda es la promotora de una capillita con la imagen del doctor José Gregorio ubicada en el Clínica Tipo II Salvador Acosta Bravo en Santa Cruz de Aragua.

Pineda relató que su devoción se acentúa en el 2012 cuando la imagen del doctor José Gregorio apareció en una pared, que aún se mantiene intacta en las casa de mis padres.

"Por esa imagen en esa pared han pasado muchas personas a orar, a pedir por su salud o la un familiar, yo he sido testigo de esos milagros, por eso insistí en hacer una capillita en este centro de salud para que se multiplique la fe y sus milagros sean aún mayores en mi querida Santa Cruz, estamos agradecido con el Papa por hacer realidad este sueño de todos los venezolanos".

Al mismo tiempo que señaló que la construcción de esa capilla fue una promesa que hizo en el 2020, luego de que José Gregorio me concediera un milagro.

EL DOCTOR JOSÉ GREGORIO SALVÓ A MI ESPOSO

Delfina Pérez es devota del doctor José Gregorio Hernández desde hace más de 30 años, ella nos comentó que muchos milagros le ha otorgado tanto a ella como a su familia, sin embargo el más significativo son los milagros que ha concedido a su esposo.

"Estoy muy agradecida con mi doctorcito, en dos oportunidades salvó a mi esposo, lo socorrió cuando tuvo los accidentes de tránsito. La primera vez mi esposo quedó tan aturdido que no sabía dónde estaba y él asegura que el doctor Hernández lo guió por el camino para que saliera del lugar donde estaba y pudiera pedir ayuda. La segunda vez mi esposo cuenta que iba manejando la moto a todo lo que daba y se coleó y vio que se iba a estrellar, cerró los ojos y sintió como que lo sacaron del camino y lo regresaron cuando ya no había peligro, mi esposo dijo que paró la moto y enseguida se le apareció la imagen del doctor".

Los venezolanos y en especial los santacrucenses nos sentimos orgullosos que ahora si es oficialmente santo; aunque para nosotros siempre lo ha sido y esto es sólo una formalidad.

ORAR A JOSÉ GREGORIO SIEMPRE DA SUS FRUTOS

Saúl López nos dijo que hace unos años atrás fue a visitar un amigo que se encontraba hospitalizado en el Hospital Central de Maracay y al salir de la capilla, él junto a sus hermanos vieron pasar al doctor con su maletín negro por el pasillo del hospital y entrar a la habitación de su amigo.

"Yo siempre he dicho que orar con el corazón al doctorcito siempre da sus frutos, nosotros pedimos con tanta Fe por su salud, que curó y nadie me lo contó yo lo vi con mis propios ojos. Bendito sea nuestro Beato".

SALUD DE MI NIETO SE LA DEBO AL DOCTOR

Pablo Lugo asegura que la buena salud de uno de sus nietos se lo debe al doctor José Gregorio. "La vida de mi nieto no tiene precio, así como los favores que he recibido del doctor Hernández, los ojos se me ponen aguados de sólo recordar esta situación tan difícil que viví. En todo momento yo le pido al doctor José Gregorio Hernández hasta cuando tengo malestar de la tensión alta y me angustio, le pido y él me calma".

CURÓ A MI VECINITO DEL ESTÓMAGO

El milagro que más me ha impresionado del doctor José Gregorio Hernández, fue el que le hizo a mi vecinito cuando tenía 8 años, quien sufría de fuertes dolores estomacales y cada vez que se agudizaba el dolor no controlaba la situación y hacía sus heces en cualquier lugar y momento, dijo Inés Acevedo de González.

"Hicimos una cadena de oración junto a la mamá del niño y fue con tanta fe que el doctor Hernández nos concedió el milagro, hoy el día ese muchacho tienen 22 años de vida saludable, es un milagro del siervo de Dios como algunos también lo llaman.

LE DEBO LA VIDA DE MI HIJO

Dilia Natera nos contó que gracias a un milagro del doctor José Gregorio Hernández, su hijo está sano y salvo. "Mi hijo tenía problemas en sus órganos como el hígado, el páncreas, la vesícula, había que operarlo de emergencia pues corría el riesgo de contaminarse, cuando llegamos al Hospital Central hacían falta unos exámenes y no pudieron operarlo y fue allí cuando decidí pedir con mucha Fe, rece tanto que mis suplicas fueron escuchadas y mi hijo superó la enfermedad. Gracias, gracias doctor José Gregorio Hernández".

UNA LARGA ESPERA

El pasado viernes 19 de junio 2020, el papa Francisco autorizó la beatificación del médico venezolano José Gregorio Hernández, dedicado en vida a los más desfavorecidos, al reconocer un milagro atribuido a su intercesión.

El futuro beato venezolano, que murió atropellado en Caracas en 1919, es recordado en Venezuela y en los países vecinos por su ayuda a los más pobres, por su caridad y generosidad, considerado un santo por el imaginario popular, que le atribuye numerosos milagros médicos.

Para su beatificación, los postuladores de la causa presentaron a la Congregación vaticana el caso de la "curación milagrosa" de una niña con una grave lesión neurológica por arma de fuego. El suceso tuvo lugar el 15 de marzo de 2017 en Venezuela, cuando la niña, de 11 años, fue víctima de un atraco mientras iba con su padre en una moto y le dispararon desde dos metros de distancia.

La víctima llegó al hospital cuatro horas después en grave estado neurológico y, tras operarla, los médicos informaron a la familia de que, de sanar, sufriría discapacidad y problemas neurológicos. Sin embargo, el 15 de marzo de 2017 experimentó una inesperada mejoría y dos semanas después, fue dada de alta en buen estado de salud y sin los problemas que se vaticinaban. La madre aseguró que había orado por la intercesión de José Gregorio Hernández.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cuál fue el milagro del Dr. José Gregorio Hernández?

El expediente vaticano de la beatificación no avanzó hasta que los expertos de la Iglesia determinaron que José Gregorio es responsable de la salvación milagrosa de la niña Yaxuri Solórzano, que recibió un disparo en la cabeza cuando fue asaltada junto a su padre en un caserío del estado Guárico en 2017.

¿Cuáles son las virtudes de José Gregorio Hernández?

El Sumo Pontífice consideró que el doctor Hernández posee "Fe, Esperanza y Caridad para con Dios y el prójimo", virtudes heroicas que lo hacen digno de veneración por la feligresía.

¿Quién mató a José Gregorio Hernández?

Fernando Bustamante fue acusado, durante años, de un crimen que no cometió y que lo persiguió hasta la muerte: el de atropellar al doctor José Gregorio Hernández. Quizás por eso este señor encontraba en la prensa un recuerdo constante a un hecho que cambió su vida.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

