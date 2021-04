Afluencia moderada de personas en el centro de Maracay

La mañana de este viernes hubo gran afluencia de personas y vehículos en el centro de la ciudad de Maracay, el rumor de extender la semana de radicalización obligó a los compradores a salir a la calle a comprar los alimentos que necesitarán para este fin de semana y parte de la semana que viene.

Carlos Luis Monagas dijo, "hay un rumor que posiblemente por el aumento de la cantidad de casos de personas infectadas con coronavirus, el presidente Nicolás Maduro podría extender la radicalización por lo que queda del mes de abril".

Señaló que debería existir una medida que permita que el aparato productor como los medianos y pequeños comerciantes puedan trabajar sin que las semanas radicales se vean afectadas. "Yo soy comerciante y no entro entre los comercios permitidos durante la semana de radicalización y eso me resta ganancias e igual que otras personas tengo gastos que cancelar, pero si no trabajo cómo voy hacer", aseveró.

Isabella Dorantes comentó, "si la semana radical se extiende hay que salir a comprar alimentos y resguardarse en la casa, los casos de Covid-19 en Aragua han ido aumentando paulatinamente y tenemos que tomar las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus".

Finalmente, Jorge Luis Carrillo, comerciante, "hay que planificarse y ajustarse según las semanas radicales y flexibles para obtener las ganancias. Hay que encontrar la manera de reactivar la economía a pesar de la pandemia".

