Comerciantes se reinventan para ganarse dinero extra

La situación económica del país ha obligado a muchos comerciantes a reinventarse y a incorporar otros productos o servicios en sus negocios, para buscar un dinerito extra que les permitan sufragar sus gastos.

Este es el caso de Isaías Peña quien es bombero de profesión, pero se gana la vida en su taller de carruchas, donde además ha incorporado productos como bancos de madera, botellones de agua, mangos y pizarras con la intención de aumentar sus ingresos.

"Soy bombero desde hace 19 años, pero lamentablemente somos los héroes olvidados y aunque prestamos un servicio a la comunidad lo que pagan no alcanza, por eso hace 13 años busque otra entrada de dinero y no me quejo".

Añadió que en su taller arregla las carruchas y aprovecha de vender sus bancos de madera uno 30 dólares y la oferta de 3 por 60 dólares.

Mientras que los botellones de agua llenos los ofrezco en 5 dólares y hasta mango 1 dólar por kilo. "Siempre hay compradores y poquito aquí y otro poquito por allá se reúne algo que alcanza para comprar comida".

Lamentablemente con esta situación país -dijo Peña- hay que reinventarse para llevar el pan nuestro de cada día.

VENDO HELADOS Y DULCES

Ana López también es bombera con 19 años de servicio; sin embargo ejercer su profesión no ha sido muy rentable, por lo que se ha visto en la necesidad de buscar otras alternativas para obtener ingresos y pagar sus cuentas.

Además de cumplir con mis obligaciones en el cuerpo de bomberos, también vendo dulces y helados entre 30y 40 dólares quincenales con eso puedo comprar comida y pagar el pasaje para la universidad, pues estoy en el 2 año de la carrera de Derecho.

Hay que reinventarse y buscar alternativas para aumentar las ventas y los ingresos. “El dinero esta hecho, solo hay que buscarlo”.

