Los jugos ya no acompañan las comidas de los ciudadanos

En muchos hogares venezolanos era una tradición que cada comida esté acompañada de un vaso de jugo, sin embargo desde hace algún tiempo esto ya se ha perdido debido al alto precio de las frutas.

Loading...



Durante una encuesta realizada a los vendedores, los mismos mencionaron que desde hace algún tiempo la venta de las frutas ha estado un poco floja, y ya ni siquiera las pulpas de frutas son compradas con la misma frecuencia.

Al respecto, Williams Andrés mencionó que el kilo de pulpa se ubica en los tres millones quinientos mil bolívares, "algunos días si tenemos buenas ventas, pero en otros están muy bajas, seguimos trabajando, pero si hay un bajón".

Asimismo destacó que actualmente son muy pocas las personas que compran para hacer jugos y en todo caso compran muy poco y no para toda la semana, "se puede decir que si salen pero no como se espera".

Por su parte, Cristian Hernández detalló que lo que más compran los ciudadanos es la lechosa porque es más económica, "está tiene un costo de un millón de bolívares, las ventas de las demás frutas han estado muy frías en los últimos días".

Hernández hizo énfasis de que el tomate es una de las hortalizas que más se vende, "ya muchos no hacen un mercado de frutas para hacer jugos, podemos decir que las ventas han estado muy flojas".

Por último, María Pérez destacó que como ama de casa no tiene dinero suficiente para comprar para hacer jugo todos los días, "sale muy costoso y el poder adquisitivo no está para eso en estos momentos, una que otras veces se puede hacer pero no siempre, digamos que ya es un lujo que muy pocas familias pueden darse".

PRECIOS

Guayaba 1.800.000 Bs. el kilo

Parchita 2.000.000 Bs. el kilo

Piña 1.200.000 cada una

Lechosa 1.000.000 Bs. el kilo

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | ARLENIS LOPEZ (pasante)

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...