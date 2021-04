Quizás por tratarse de una fecha patria, el día de ayer la actividad económica en el centro de la ciudad fue muy baja en comparación con días anteriores, que a pesar de ser radical el movimiento comercial es más fluido.

Loading...



A primeras horas de la mañana de ayer el casco central de Maracay se encontraba con poca presencia de personas, así como de transporte público, de igual manera se pudo observar una cantidad considerable de establecimientos comerciales cerrados; con excepción de los locales de comida donde se notó colas de personas para ingresar a los mismos.

Con respecto al tema, Miguel Sánchez señaló, "se ve bastante flojo el movimiento comercial, salimos a la calle por cuestión de salud, a esto se le suma la falta de dinero para hacer las compras, el costo de los alimentos, además el aumento constante de las divisas y la semana radical".

Por otro lado, Maryelis Guevara acotó, "por ser 19 de Abril puede ser que en muchos negocios no subieron su santamaría, además es semana radical y hay muchos policías custodiando la zona céntrica para que algunos comerciantes no abran sus negocios, el movimiento comercial está flojo".

Entre tanto, Pedro Araque destacó, "quién va a venir a trabajar si no hay camionetas, la gente no se tomó el día, sino es que no hay como trasladarse por la ausencia del transporte público, por eso es que el centro de la ciudad está con poca gente y algunos negocios abiertos".

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...