Mariobricenses se quedan "varados" por falta del transporte público

La mañana de este lunes 19 de abril, los usuarios del transporte público en el municipio Mario Briceño Iragorry, se quedaron "varados" haciendo cola en el terminal de las camionetas de Caña de Azúcar, muchos de ellos a la buena de Dios esperando que apareciera una camioneta que les permitiera llegar hasta sus puestos de trabajo o realizar alguna diligencia personal.

Algunas de las personas que se encontraban esperando el por puesto se mostraron sorprendidos por la ausencia del transporte en la zona, muchos manifestaron desconocer sobre la restricción del servicio.

Mientras que otros asumieron que la situación se deriva del anuncio hecho por parte de la autoridad nacional sobre la restricción del transporte urbano en 80%, la prohibición de la movilización entre municipios con la instalación de puntos de control.

USUARIOS MOLESTOS

En un sondeo realizado entre las personas que se encontraban haciendo la cola, los mismos manifestaron su molestia por la ausencia total del servicio.

Gladys Barrera manifestó, "tengo más de 2 horas y media esperando transporte para ir a la casa de mi mamá a cuidarla, ya que es una persona mayor y necesita cuidados especiales. Cuando llegué esto estaba full de personas esperando para agarrar el autobús y ya son las 9:00 de la mañana y seguimos esperando".

Mencionó que los fiscales de la línea de transporte no dan respuesta a los usuarios. "Me acerqué a preguntarle al fiscal el motivo por el que no había camionetas y no obtuve respuesta, seguimos en la dulce espera".

De igual forma, Indrimar Bracho comentó, "más de una hora y media que llegué a la parada y aún sigo aquí esperando para llegar a mi sitio de trabajo, tengo 35 minutos de retraso y para evitar una sanción tuve que enviarle una foto a mi jefe para que viera que no hay transporte para trasladarme".

Agregó que el terminal de las camionetas de Caña de Azúcar estaba full, pero a medida que pasaron las horas las personas decidieron caminar y otras corrieron a montarse en un rojito que iba full de gente irrespetando las normas de bioseguridad.

Mientras que Carlos Medina calificó la ausencia del trasporte público como una falta de respeto hacia el usuario que tiene compromisos laborares y que tiene como único medio para trasladarse las camionetas de pasajeros.

"El alcalde de Mario Briceño prometió la incorporación de carros para ampliar el servicio que se presta aquí en la jurisdicción que es bastante pésimo y hasta la fecha no ha cumplido en situaciones como esta, es cuando vemos lo importante que es, que el gobierno municipal se pronuncie y solucione".

Finalmente, Erlinda Ramírez dijo, "tengo a mi mamá enferma, es una persona de 94 años de edad y ya llevó 2 horas esperando y nadie nos da una respuesta, el gobierno regional y municipal deben tomar cartas en el asunto, sin duda alguna hay que mejorar el servicio de transporte público".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

