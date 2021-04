La paciencia y confianza están puesta en el joven pívot bahameño Deandre Ayton y es que comienza a dar sus frutos a los Phoenix Suns que volvieron a aprovechar su aportación para mantenerse como equipo ganador y revelación en lo que va de temporada tras lograr un triunfo más en la jornada de la NBA.

Loading...



Mientras que Golden State Warriors, con la base Stephen Curry pleno de inspiración encestadora, y los Boston Celtics, cada día mejor equipo; volvieron a mostrar los avances que han hecho de cara a asegurar su presencia en los playoffs.



Ayton reivindicó un partido más su condición de ser un número uno universitario y con un doble-doble de 26 puntos y 11 rebotes lideraron a los Suns al triunfo trabajado de 122-114 ante los Sacramento Kings; que sufrieron la novena derrota consecutiva.



El pívot de apenas 22 años, que impuso una vez más su poder dentro de la pintura; comienza a darle la razón a los directivos de los Suns que en el 2018 lo consideraron fundamental en la reconstrucción del equipo.



Ante los Kings acabó siendo el factor decisivo en la victoria de los Suns; que tienen la segunda mejor marca de la liga (40-15); y se han convertido en la gran revelación de la temporada.



Junto a Ayton; el escolta hispano Devin Booker llegó a los 23 tantos y los Suns ganaron el décimo partido consecutivo de locales, la mejor racha actual que hay en la NBA.



El base All-Star; Chris Paul; factor positivo en el desarrollo de Ayton; volvió a brillar en la dirección del juego al conseguir un doble-doble de 13 puntos y 11 asistencias.



El veterano base de 35 años solo necesita 16 asistencias más para pasar a Magic Johnson (10.141) por el No. 4 en la lista de todos los tiempos.

CURRY



Otra base veterana y estelar, Curry, mantuvo su mejor inspiración encestadora y consiguió 33 puntos como líder de los Golden State Warriors que se impusieron de visitantes 101-119 a los Cleveland Cavaliers y volvieron a tener marca positiva.



Curry alargó a nueve partidos seguidos su racha de haber anotado al menos 30 puntos; que le permite ampliar la mejor marca que ha tenido como profesional.



En los tres partidos anteriores; acertó 29 triples; un récord de la NBA; y promedia 38,2 tantos por encuentro durante esta racha.



En consideración la consistencia encestadora de Curry ha permitido a los Warriors también llegar a los cuatro triunfos consecutivos -la mejor de la temporada- y ponerse con marca positiva de 28-28; novenos en la Conferencia Oeste.



El escolta Jaylen Brown encestó cuatro de sus 40 puntos en el último minuto y los Celtic superaron su propio colapso tras desperdiciar gran parte de los 27 tantos de ventaja con los que llegaron al cuarto periodo para al final llevarse el triunfo de visitantes por 113-121 ante los diezmados Lakers de Los Ángeles

BROWN



Brown convirtió 13 de sus 14 primeros tiros a canasta y acabó con tres triples, pero se quedó a dos tantos de su récord personal con los Celtics; que ganaron el quinto triunfo consecutivo y el octavo en los últimos 11 encuentros.



Aunque la imagen ofrecida por sus reservas en el final del partido disputado en el Staples Center no fuese la mejor después de haber permitido a los Lakers una racha de 24-2.



Con un parcial de 86-113 a falta de siete minutos para el final, el entrenador de Boston, Brad Stevens, sacó a los titulares del campo, pero el escolta Talen Horton-Tucker y el alero Ben McLemore metieron a los Lakers en el partido hasta que volvió Brown y el resto de los titulares para asegurar la victoria.



También los Milwaukee Bucks, que tuvieron la vuelta del ala-pívot griego estelar Giannis Antetokoumpo, pero lo hicieron sin ningún tipo de presión final en su visita a los Atlanta Hawks; a los que ganaron por 109-120; en el duelo de líderes de división de la Conferencia Este.



Antetokounmpo no estuvo espectacular; pero hizo una excelente labor de equipo al conseguir 15 puntos y formar parte de la lista de siete jugadores que tuvieron números de dos dígitos, incluidos tres reservas; y Milwaukee (35-20) ganó su tercer partido consecutivo.



En este sentido; los dos veces ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) se perdió seis partidos por una molestia en la rodilla izquierda antes de recibir el alta que le permitió estar con el equipo en Atlanta; el mismo escenario donde brilló en el Juego de Estrellas que se disputó el pasado mes.



Mientras que el Salón de la Fama del Baloncesto anunció que el legendario Michael Jordán ha aceptado ser el presentador en la exaltación del fallecido gran Kobe Bryant.



Jordán fue una de las personas que habló en la ceremonia realizada en el Staples Center con motivo del fallecimiento de Kobe; su hija Gianna y siete personas más en un accidente aéreo. Ambos habían forjado una gran amistad; al punto que Jordán calificó a Bryant como un hermano menor.



Bryant se convertirá en uno de los nuevos integrantes junto a los exjugadores estrellas Tim Duncan y Kevin Garnett, como parte de la Clase del 2020 que se honrará el 15 de mayo; debido el año pasado no se pudo celebrar; debido a la pandemia del coronavirus.



La ex estrella de Lakers les dio cinco campeonatos, dos premios MVP en Finales de la NBA (2009-2010) y otro de la temporada regular (2008); terminando su carrera con 33.643 puntos; 7.047 rebotes y 6.306 asistencias.

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...