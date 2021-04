Atalanta Juventus y Nápoles Inter brillan en la primera jornada de la Serie A

Loading...

El Atalanta-Juventus, cuarto contra tercero, y el Nápoles-Inter de Milán, quinto contra primero, brillan en el programa de la trigésima primera jornada de la Serie A; que puede revolucionar los equilibrios en la lucha por las plazas en la próxima Liga de Campeones.





Si el Inter; líder con once puntos de ventaja sobre el Milán; segundo; ya vuela hacia la conquista del título; Juventus; Atalanta y Nápoles se encuentran involucrados en una de las batallas por una plaza en la Liga de Campeones más igualadas de los últimos años.



Apenas hay cuatro puntos entre el Milán (64 puntos); segundo; y el Nápoles (59); quinto; con en el medio el Juventus (63), tercero, y el Atalanta (61); cuarto.



Además; siguen con opciones el Lazio (55); sexto y con un partido menos; y el Roma (54); flamante semifinalista de Liga Europa; séptimo.



La Atalanta y el Juventus; que también son finalistas de la Copa Italia; jugarán un choque directo de alto voltaje en el Gewiss Stadium de Bérgamo.

VICTORIAS CONSECUTIVAS



El equipo de Bérgamo viene de cuatro victorias consecutivas y puede contar con un colombiano Duván Zapata en racha; tras el gran doblete firmado la semana pasada en el 3-2 logrado en el campo del Fiorentina.



Reta a un Juventus que, tras quedar eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones y ver desvanecer sus opciones de retener por décimo año consecutivo el título liguero; no puede permitirse relajarse si quieres acabar; al menos; entre los primeros cuatro de la tabla.



Los hombres de Andrea Pirlo llevan dos victorias consecutivas y han por fin recuperado al argentino Paulo Dybala, quien está dando señales de crecimiento tras una temporada lastrada por las lesiones; la última de las cuales en el ligamento colateral medial de una rodilla.



El otro punto es de interés en la jornada es el Nápoles-Inter del estadio Diego Maradona napolitano; que cierra el programa domincal.



El conjunto milanés lleva once victorias consecutivas y, empujado por el argentino Lautaro Martínez y el belga Romelu Lukaku; ya empezó la cuenta atrás hacia su decimonoveno título liguero.



Buscará prolongar su racha de triunfos ante un Nápoles que no podrá contar con el meta colombiano David Ospina; lesionado; pero que ya fue capaz de ganar al Juventus en su casa este curso, y sin recibir gol alguno (1-0).



Más accesible en el papel el duelo del Milán, que buscará volver a ganar en San Siro cuatro partidos después contra el Génova; mientras que el Roma; séptimo; visitará el difícil campo del Torino del paraguayo Toni Sanabria; ex romanista.



Derbi entre hermanos en el Lazio-Benevento, con Simone Inzaghi que dirige al cuadro romano y Filippo Inzaghi que entrena al equipo visitante. Sin embargo; el técnico lacial podría perderse el choque al haber dado positivo por coronavirus su mujer.



El encuentro del Olímpico también podría ver un derbi argentino entre Joaquín Correa; media punta del Lazio, y Adolfo Gaich; delantero del Benevento.







Programa de la trigésima primera jornada:



. Sábado 17 abril:



15.00 Crotone-Udinese



15.00 Sampdoria-Verona



18.00 Sassuolo-Fiorentina



20.45 Cagliari-Parma



. Domingo 18 abril:



12.30 Milán-Génova



15.00 Atalanta-Juventus



15.00 Bolonia-Spezia



15.00 Lazio-Benevento



18.00 Torino-Roma



20.45 Nápoles-Inter

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...