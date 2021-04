Full gente haciendo diligencias en el centro de Maracay

Faltando dos días para que se termine la semana de flexibilización amplia, lo que ha generado presión sobre los maracayeros, que ayer abarrotaron las calles del centro de la ciudad y centros comerciales, con el fin de no dejar pendiente ninguna diligencia o compra.

En un recorrido realizado por las calles del casco central de la ciudad se pudo apreciar gran cantidad de personas haciendo cola en los bancos, ingresando a los establecimientos comerciales, bien sea de alimentos, productos de aseo personal, zapaterías o ferreterías.

Según la opinión de los compradores, la gente está tratando de aprovechar toda la semana de flexibilización, especialmente para realizar actividades bancarias, así como para "darse algún gustico" que no se pueden dar con la consabida radicalización.

Al respecto Mario González dijo: "Parece que estamos en diciembre, de la cantidad de gente que hay en el centro y en las tiendas, casi no hay espacio para caminar. Lo que he notado es que las personas han tomado un poquito más de conciencia y por lo menos están usando el tapabocas, lo que no se ha podido lograr es el distanciamiento social. Las personas se siguen pegando unas a otras, siendo el blanco perfecto para contraer el virus".

Por su parte, Arelis Alcalá mencionó: "Trato de caminar rapidito y por la calle para no pegarme de las otras personas. Hay mucha gente en la calle, y aunque es flexible debemos evitar salir en la calle. Lo único que vamos a conseguir es enfermarnos".

Finalmente, Carmen Azuaje afirmó: "Salir de casa es inevitable, pues hay que trabajar y comprar la comida. Cómo vamos a hacer en medio de una pandemia para comer y hacer todas las cosas de aseo personal. Quizás para muchos sea una contradicción, pero para nosotros no porque hay muchas personas que salimos por necesidad".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

