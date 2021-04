Partidos del Consenso Democrático promueven unión opositora

Héctor Martínez, presidente del MAS en Aragua, en representación del denominado "Consenso Democrático", está convencido que concretar una coalición política permitiría canalizar adecuadamente la lucha opositora.

"Estamos haciendo un esfuerzo por la bendita unidad, esto nos ha permitido agrupar ciertas organizaciones políticas con el fin de unificar esfuerzos, tomando en cuenta que algunas fracciones de oposición aún siguen cometiendo los mismos errores".

Destacó Martínez que "los errores deben corregirse para que no se sigan cometiendo; la situación que está pasando el país es muy puntual y hay que organizarnos bajo el lema de la unidad".

Cabe destacar que los partidos políticos presente en el llamado "Consenso Democrático Aragua" son MAS, Prociudadanos, PLAC, Unión Progreso, Unidad Visión Venezuela, Gente Emergente, UPP89, Venezuela Unida, REDES, Voluntad Popular, y Unión Ciudadana por Venezuela

Comentó el presidente de la tolda naranja que hay que buscar una reconciliación del país, teniendo como objetivo valorar lo que se tiene, a través del diálogo con el Gobierno y la vía electoral

.

"No hay otra vía que no sea la electoral, debe haber un proceso a través del voto, no hay otra manera de participación, y que para poder lograr un triunfo tenemos que medirnos", dijo.

JOSE CARPIO G | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA

