Muchos choferes de camiones, encargados del vital transporte pesado, se encuentran varados en las colas de las distintas estaciones de servicio de la región, a la espera de ser despachados y poder emprender así sus respectivos viajes a distintas partes del país.

Así lo denunciaron algunos de los transportistas que se encontraban en las largas colas habilitadas para el suministro del gasóleo, en las cuales pierden el tiempo que es oro en lo que respecta al traslado de mercancías y bienes.



Con respecto al tema, José Prada destacó: "Estoy desde el viernes en la tarde, me he quedado tres veces de quinto en la cola y no he logrado tener suerte para surtir. Además que no están llenando los tanques, solo 50 o 100 litros que con eso solo se va a Caracas y regresa ya vacío".

Por su parte, Miguel Ledesma resaltó: "Estoy en la cola recientemente, estábamos sobreviviendo con un poquito que teníamos guardado, pero ya se acabó esa reserva. Ya aproximadamente tenemos un mes que no equipamos, esto prácticamente forma parte de la suerte, a ver si esta semana o al menos en estos días podemos equipar, aquí no dan razón de nada".

En este sentido, Abimael Valero señaló que "por mi parte tenemos 48 horas en la cola, no hemos podido equipar, vamos rumbo a Mérida y el combustible nos tiene parado por completo. Estamos esperanzado de que venga el gasoil, estamos del timbo al tambo desde el lunes pasado".

La estación de servicio que se encuentra en las inmediaciones del Terminal de Pasajeros de Maracay se encontraba ayer abasteciendo diesel, sin embargo, solo estaba permitido el acceso a las unidades del transporte público.

En virtud de esto, los transportistas hacen un llamado a las autoridades competentes para que realicen constantes supervisiones en las estaciones de servicio de gasoil, ya que alegan que existen "muchos chanchullos" y colas paralelas, que pagan en dólares.

JOSÉ CARPIO G | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

