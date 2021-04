Durante una rueda de prensa, representantes del Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA Aragua) denunciaron que luego de más de un año de pandemia por el Covid-19, los planteles educativos de la región se encuentran en un mal estado en cuanto a su infraestructura.

Loading...

En este sentido, Maribel Bernal, secretaria de Bienestar Social del SUMA Aragua, indicó que a las escuelas no se les da un poco de cariño, "aparte de todo esto se suma que volvieron los problemas con los cortes eléctricos, lo que afecta directamente la educación a distancia".

Señaló que además muchos docentes carecen de equipos tecnológicos para cumplir con la labor de clases a distancia, "no cuentan con los recursos económicos para comprar celulares o computadoras que los ayude a complementar las clases y poder continuar con el aprendizaje de los alumnos".

Bernal destacó que el Magisterio se siente irrespetado en cuanto a sus derechos laborales, "un Gobierno que se dice que es responsable socialmente, nos ha venido violentando la convención colectiva donde se buscaba mejoras para el gremio, a nosotros nunca nos han dado nada, ni en la cuarta ni en esta República, siempre el maestro ha salido a la calle a luchar por sus derechos".

Por último, la profesora mencionó que con el proceso de vacunación contra el Coronavirus han realizado una fiesta, pero no se ha podido ni vacunar ni el 1% en la entidad, "en su mayoría sólo se han vacunado personas afectas al Gobierno y muy pocos docentes han sido llamados al proceso, y además este no se ha desarrollado como debe ser y en donde debe ser, los docentes no deben caer en ese juego y deben seguir protestando por sus derechos".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...