En el barrio Belén de San Mateo están en el olvido

Los habitantes del barrio Belén ubicado en San Mateo, municipio Bolívar, denunciaron que cada vez son más los problemas en servicios públicos que los mantienen con el "Jesús en la boca", debido a su deficiente funcionamiento. Indicaron que la falta de atención por parte de los entes competentes, los ha obligado a convivir de cerca con la desidia.

Y es que, según los afectados, un solo recorrido en la barriada es necesario para corroborar que entre las dificultades que más los golpean están la falta de alumbrado público, el casi nulo asfaltado en la vía y por si fuera poco fallas con el servicio de distribución de agua potable.

Con respecto al tema, el señor Rogelio Martínez, residente del popular lugar, aseguró que las calles se encuentra en total oscuridad cuando cae la noche, ya que los postes no cuentan con la luminaria necesaria, lo que ha traído consigo que experimenten un "toque de queda" más allá del confinamiento, pues la oscuridad ha incrementado los actos de robo y vandalismo.

"Al comenzar a caer la noche, todo el mundo debe estar en su casa y no salir, ni a ver por la ventana, porque pueden ser víctimas de los amigos de lo ajeno, que están al pendiente de todo. Esto que estamos viviendo no es vida y al parecer no le importa a nadie, porque no ponen de su parte para apoyarnos o por lo menos conversar para buscar soluciones", enfatizó Martínez.

Del mismo modo, los denunciantes explicaron el mal estado que se encuentra la vialidad. Recalcaron que a la urbanización no ha llegado un plan de asfaltado efectivo que logre acabar con este inconveniente, originándoles grandes problemas para transportarse, ya que ni los buses pasan por la zona por temor a dañar sus medios de transporte.

"Hemos visto pasar y pasar gobiernos, pero lo que hacen es hacer promesas y al final nadie las cumple o les colocan pañitos de agua tibia, las calles cada vez están peor; ya se nos hace imposible hasta caminar, debemos hacer maromas para no caernos y si es de noche el escenario es peor, porque si no te caes, te roban", expresó Yurimar Córdova.

Igualmente expusieron que las complicaciones no terminan allí, ya que el servicio de agua por tuberías era tan deficiente, que los ha obligado a salir con sus carruchas y botellones a buscar el vital líquido en las partes bajas de la urbanización donde algunos días se les suministra.

Es por esto que los afectados instan a los organismos competentes a darse una pasadita por el sitio y verificar la situación en que se encuentran los lugareños, para que de esa manera puedan planificar un abordaje y solventar la situación presentada. Exigen como posible solución una feria de asfaltado de una vez por todas.

DANIEL MELLADO | elsiglo

