En el eje Este exigen a Corpoelec un cronograma de cortes eléctricos

En varios sectores del eje Este del estado Aragua, los habitantes denunciaron que los últimos días han estado padeciendo con la energía eléctrica, ya que en múltiples ocasiones se han registrado constantes fallas, lo que los mantiene a la expectativa de que se pueda registrar algún hecho que los deje sin el servicio por más tiempo del esperado.

En este sentido, quienes se consideran afectados en los municipios Ribas, Revenga, Santos Michelena, Bolívar y Tovar, expresaron que con todos estos inconvenientes, temen que el Gobierno haya retomado los cortes programados, por lo que solicitan sea publicado un cronograma de interrupciones del servicio.

"Todos los días nos están quitando la energía eléctrica entre una y cuatro horas, casi todos los días y a cualquier hora; los bajones son horrorosos. Es necesario que ejecuten un plan de información donde se difunda un horario, para de esa forma nosotros poder tomar precauciones y preservar los pocos objetos que nos quedan en los hogares", manifestó Mireya Domínguez de El Consejo.

La señora Marissa Pérez, quien reside en la urbanización Las Mercedes de La Victoria agregó: "Yo se que no hay un buen sistema eléctrico en el país y que hay ocasiones en las que deben realizarse algún tipo de cortes para administrar bien las cargas, pero para eso deben elaborar horarios, porque ahora no es sólo que nos dejan a oscuras y sin trabajo, sino que se nos están dañando los electrodomésticos y ahorita nadie está trabajando para medio solucionar. Entonces, como siempre la gracia se vuelve morisqueta y nadie hace nada".

Del mismo modo, Carlos Torrealba, comerciante del centro de La Victoria, informó que en esta parte de Ribas, los cortes no han sido tan abruptos, sin embargo cuando se restituye el servicio, se generan cargas muy altas, que le han cobrado algunos aparatos de su negocio.

"Se va la luz y es un bajón bastante considerable, pero lo que he visto los últimos días es que cuando llega, es un fuerte golpe que muchos electrodomésticos no lo soportan. En mi caso uno de los refrigeradores pese a que tiene protector se quemó por la misma fuerza de la corriente y eso nadie me lo paga, tengo que sacar dinero de donde no tengo para poder sobrevivir", dijo Torrealba.

Por su parte, Camila Núñez, del centro de San Mateo dijo: "La luz se está yendo casi que 5 veces a la semana. Yo estoy bastante intranquila, que no vaya a suceder lo de hace algunos años o que los bajones y cortes nos terminen de dañar los artículos. Es importante que de verdad saquen un horario para uno saber y medio organizarse. Ya sabemos que según es necesario, pero nosotros necesitamos tener un nivel de vida óptimo".

En resumidas cuentas, los habitantes de esta parte de la entidad aragüeña, hacen un llamado a las autoridades de Corpoelec para que tomen cartas en el asunto y de esa forma puedan mantener un control y además contribuir con la ciudadanía. Aunado a esto, exhortaron a los alcaldes a gestionar enlaces con la compañía eléctrica del Estado y de esa forma "marcar un poco más de presión".

DANIEL MELLADO | elsiglo

