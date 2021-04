Constantes apagones mantienen en jaque a los habitantes de Corinsa

Los habitantes de la comunidad de Corinsa de Cagua, municipio Sucre, denunciaron que los constantes apagones los esta dejando sin electrodomésticos.

Indicaron los vecinos que cortos no programados se pueden presentar a cualquier hora del día y pueden duran hasta 12 horas continuas sin luz.

“Esto es una falta de respeto que la empresa eléctrica corte la luz cada vez que les de la gana, sin pensar que esta comunidad hay personas de la tercera edad, niños y muchas personas que a pesar de estar en semana radical deben ir a trabajar y por ende descansar correctamente”, dijo Beatriz Mendoza.

Al mismo tiempo que denunció los abusos por parte de los trabajadores que andan en un camión cesta supuestamente cambiando los bombillos y los quitan y no los reponen. “Cuando no es que va la luz es que no los postes estan sin bombillos, dicen que no tenemos derecho a quejarnos porque vivimos en una zona residencial, pero quiero aclarar que somos seres humanos y necesitamos que los servicios públicos funcionen al 100%, ya no hay esa distinción de clase social ricos y pobres, con esta situación ahora todos somos sobrevivientes”.

Ala denuncia de Mendoza se unió la de Ramón González quien señalo que situación con los apagones repentinos los mantiene en jaque a muchos de los habitantes de Corinsa.

“Estar 12 horas continuas sin electricidad es un abuso por parte de estas personas de Corpoelec, pero no solo es el problema de la luz, también es el agua que llega en horas de la madrugada y solo por 1 hora y media y el que no tiene bomba debe cargar tobos para llenar sus pipotes”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

Foto | JOEL ZAPATA

