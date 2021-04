Aplicada segunda dosis de la vacuna a docentes de Revenga

Al menos 100 trabajadores del sector educación del municipio José Rafael Revenga, entre personal directivo, administrativo, docente, obrero, madres integrales y madres procesadoras de alimentos, recibieron la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Esta jornada tuvo lugar en la Unidad Educativa Nacional Manuel Cipriano Pérez, en El Consejo.

Al respecto, los docentes de la jurisdicción manifestaron su agrado por estar recibiendo la segunda dosis de la vacuna, que les permite mejorar su inmunización contra el coronavirus.

Así mismo hicieron un llamado a la población en general a seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad, mientras que llegan las vacunas para la inmunización de todos y todas.

Solangel Yajaira Tovar, profesora e integrante de la directiva del Núcleo de Educación Rural (NER) del sector Quebrada Seca, dijo estar "agradecida con el Gobierno Nacional por garantizarnos esta segunda dosis de la vacuna. Le hago un llamado a las personas que no se han vacunado, a que no tengan miedo ya que a mí por ejemplo no me ha traído ninguna consecuencia o reacción en mi cuerpo".

De igual forma, se manifestó Antonieta Andara, directora de la Unidad Educativa Estadal Francisco Jaramillo, quien pidió a los pobladores y demás colegas, primeramente a no bajar la guardia en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Así como a no caer en los rumores sobre los efectos de la vacuna en el cuerpo humano.

"No caigan en el boicot o rumores de que me dijeron por ahí, no; investiguen. Ya sabemos que es bastante segura, esta es la segunda dosis que nos colocan y nos ha ido muy bien. Todo esto es para generar anticuerpos en nuestro organismo. Esto no quiere decir que debemos dejar de cuidarnos, porque ya es bien sabido que hay unas nuevas cepas (del virus) que han mutado y son más peligrosas", recalcó la docente Andara.

AGRADECEN LA VACUNACIÓN

Por su parte, la supervisora intercircuital del Municipio Revenga ante la Zona Educativa del estado Aragua, profesora Elena Alemán, agradeció al Presidente Nicolás Maduro y al gobernador Rodolfo Marco Torres por garantizarles la vacuna de forma segura y gratuita. Así como también felicitó a el alcalde Daniel Perdomo, por toda la logística prestada para que esta jornada de vacunación se haya podido cristalizar.

Finalmente, la supervisora intercircuital indicó que para esta segunda jornada de vacunación, el proceso fue mucho más fluido, ya que todos los educadores estaban identificados y se les notificó a tiempo sobre el proceso.

