El queso y los huevos están saliendo de la lista de compras

Los huevos y el queso duro o llanero, hasta hace algunos meses formaban parte del salado más buscado por las familias del municipio Ribas, sin embargo estos últimos días debido al incremento de su costo, pasaron a un segundo plano, ya que la monto que tienen no se acomoda al bolsillo de los ciudadanos, quienes desde ya comienzan a buscar alternativas.

Y es que estos alimentos formaban parte del resuelve del día a día de muchos hogares, no sólo por su sabor, sus versátiles maneras de preparación y su costumbre, sino por lo económico que se podían encontrar, tomando en cuenta el precio de los productos cárnicos.

No obstante, esta semana los precios están a la par con los de la carne y el pollo. Siendo así, que el queso llanero se puede adquirir desde los 6 millones de bolívares y el cartón de huevos no baja de los 7 millones, estos costos van a depender del sitio donde se adquieran.

Ante este panorama alcista, ciudadanos como la señora Verónica de Freites, aseveraron sentirse un poco "entre la espada y la pared", ya que viven en una disyuntiva para adquirir alimentos que les brinden por lo menos las cargas nutritivas que necesitan.

"Es horrible, antes uno resolvía con los huevos y en su momento el queso, para cualquier comida, pero ahora es imposible, porque están demasiado caros y comprar carne y el pollo que los he visto más baratos, no es opción porque no percibimos los ingresos para costearlos, entonces, debemos resolver con lo poquito que tenemos y los vegetales ahorita son los que me están sacando la pata del barro, al igual que la masa de chorizo, pero esta última no es siempre", dijo de Freites.

El señor Carlos Lozada, mientras recorría negocios en busca de sustento, agregó: "En mi casa tenemos como un mes que no podemos comprar huevos y queso ni se diga más del mes, porque no me alcanza lo que gano, que es un sueldo mínimo, lo que más he comprado aprovechando la temporada es sardinitas y me ha ido bien, porque también podemos alternarlas en las comidas".

Por su parte, Rosario Pedrá dijo: "Yo dejé de ver los precios, porque de verdad me desesperan y ya no sólo es el Coronavirus y la cepa, sino que no tenemos que comer, el dinero no da para nada. Soy pensionada y lo poco que tengo lo gasto en harina y arroz, menos mal en mi casa tengo sembrado tomates y compro algunas yucas y con eso acompaño. Ya se me olvidó que es comerme un huevito".

Todo este cuadro, trae como consecuencia que las alternativas se pongan a la orden del día, tal es el caso del chorizo, el cual están ofertando desde los 4 millones quinientos mil bolívares y la sardina en Bs.1.800.000, ya que son más económicos en comparación con el queso y el cartón de huevos. Otra opción son los granos, que no son tan económicos, pero según la opinión de los ciudadanos, rinde más. Las caraotas se pueden conseguir hasta los 5 millones de bolívares y las lentejas desde los 4 millones.

DANIEL MELLADO | elsiglo

