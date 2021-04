Comerciantes turmereños piden horarios ampliados

Dueños de negocios turmereños dedicados a la venta de productos no priorizados se encuentran preocupados por las bajas ventas que han sido consecuencia de las tres semanas de radicalización.

En virtud de este oscuro panorama económico, los comerciantes insisten en que las autoridades alarguen un poco más las horas de trabajo y así ir compensando pérdidas.

En este sentido, Ingrid Vegas señaló que "en la semana radical no nos permiten laborar por no ser negocios priorizados, sin embargo, requerimos que se nos den acceso a la posibilidad de trabajar en un horario establecido, por un acuerdo municipal, uno que otro día podemos abrir, pero no siempre, eso es pérdida para nosotros".

Por su parte, Yuleima Pérez destacó: "Estamos conscientes de lo que está ocurriendo en estos momentos, y que la pandemia ha ganado terreno, sin embargo, debemos mantener las distancias y las medidas de seguridad. Nosotros en la tienda cumplimos con todas las prevenciones, es por ello que pedimos a las autoridades que se nos extiendan las horas en las semanas radicales".

No obstante, se pudo conocer a través de los mismos comerciantes que el gobierno municipal de Mariño se reunió con el sector productivo de la jurisdicción para llegar a un acuerdo de trabajo durante la radicalización.

Con respecto al tema, Edison Peralta comentó: "Bueno, a través de unas conversaciones con la alcaldesa se permitió laborar medio día en las semanas radicales, todo esto para beneficiar a las personas que pagan alquiler, no obstante sería bueno que se laborara un poco más, por cuestiones de producción y sustento para nosotros".

Los encargados y dueños de los locales mantienen la esperanza que la semana flexible sea de máximo provecho en sus ventas para recuperar los 14 días seguidos de radicalización, debido al repunte de contagios enmarcado en la segunda ola de la Covid-19.

JOSÉ CARPIO G | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

