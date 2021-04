Vecinos de Brisas del Lago claman por un poco de ayuda gubernamental

Vecinos de la comunidad de Brisas del Lago ubicado al sur de la ciudad de Maracay, municipio Girardot del estado Aragua, manifestaron que se sienten olvidados, ya que desde hace mucho tiempo los entes gubernamentales no los ayudan a solventar los problemas que los aquejan.

Señalaron que la mayoría de las calles de la comunidad se encuentran en mal estado, y que las cañerías de aguas negras están totalmente colapsadas, a lo que atribuyen las cercanías con el lago Los Tacarigua, mejor conocido con el Lago de Valencia.

En este sentido, habitantes de la calle Sucre con calle El Pinal denunciaron que desde hace más de tres meses, todo el sistema de aguas residuales se encuentra colapsado, lo que está vuelto un desastre.

Carlos Rojas destacó que desde hace mucho tiempo que no reciben ningun tipo de ayuda, "las aguas negras están en toda la calle, siendo un foco de contaminación, pero nadie hace nada al respecto, Brisas del Lago está olvidado por los organismos del estado".

Asimismo mencionó que en varias oportunidades han ido a destapar las cañerías, pero el problema no mejora, "creemos que es que el colector que ya está caído y por esa razón la problemática no mejora, pero no han venido a realizar la evaluación correspondiente".

De igual forma, Margarito Colmenares precisó que aparte de las aguas negras también deben vivir con la oscuridad de las calles, "casi ninguno de los postes de la calle tienen luz, alumbran con los pocos bombillos de las casas y sin hablar del mal estado de las calles, todas llenas de huecos".

Debido a las dificultades que se presentan en la comunidad, los habitantes hicieron un llamado a los organismos competentes para que los mismos se aboquen al sector y los ayuden a solventar lo más pronto posible.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

