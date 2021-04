Habitantes de Residencias Eduardo I llevan más de un mes sin agua

Desde hace varios meses, los vecinos de Residencias Eduardo I, ubicada en la calle Santos Michelena, entre Pichincha y Carabobo, en pleno Centro de Maracay, no cuentan con un servicio estable de agua potable, razón por la cual se encuentran desesperados.

Señalaron que en el edificio habitan muchas personas de la tercera edad, y que debido a la ausencia del vital líquido se han visto en la necesidad de tener que buscar el agua en zonas cercanas y en ocasiones hasta deben subir los botellones por las escaleras.

Al respecto, Reina García manifestó que desde que se quedaron sin el vital líquido han notificado varias veces a Hidrocentro, "es desesperante vivir así, nadie nos da una explicación y mientras tanto estamos pasando trabajo".

Asimismo, Andreína Acebero mencionó que al no contar con un pozo de agua cercano deben gastar mucho dinero en botellones de agua, "lo peor es que muchas veces cuando no tenemos luz, tenemos que subir los botellones por las escaleras, gastamos hasta un millón de bolívares en una semana".

Destacó que cuando no cuentan con más dinero deben ir hasta la avenida Universidad en El Limón, "vamos hasta el llenadero de agua de la Universidad Central de Venezuela, es desesperante y ya estamos padeciendo de problemas de salud por estar cargando el agua todos los días".

De igual forma, María Luisa Chepez indicó que su esposo es una persona de 70 años, y en vista de que no cuentan con el vital líquido se ha visto en la necesidad de buscar el agua en llenaderos cercanos, "el tanque no se llena, ya que no llega el agua suficiente y además con muy poca presión, no tenemos más opción".

Indicó que para su vivienda utilizan hasta cuatro botellones de agua diarios, "y eso porque sólo somos dos personas, pero en donde son más familias es más la necesidad, no podemos realizar los quehaceres del hogar y además en pandemia es más alarmante la situación".

Nelly Facunde de Rizque informó que el tanque de agua del edificio se llena con 22 camiones cisternas, "no tenemos el dinero para pagar esa cantidad de camiones, entonces estamos sin agua, si al menos la Alcaldía o Gobernación nos enviara un cisterna sería de gran ayuda, aunque la verdad sólo queremos que nos pongan el servicio de agua".

Por último, se detalló que son aproximadamente 200 familias las que se han visto afectadas por la falta del vital líquido, por lo que hacen un llamado a los organismos competentes para que se aboquen a resolver la problemática.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

