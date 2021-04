Medidas son recibidas con expectativa por habitantes del eje Este

Tras el anuncio del Ejecutivo Nacional, sobre el incremento de los límites de retiros a través de los telecajeros del Banco de Venezuela y la puesta en marcha de un paquete de ayuda económica por segunda ola de Covid-19, fueron muchas las opiniones que rondaron a los habitantes del eje Este del estado Aragua, quienes manifestaron estar a la expectativa.

Y es que según informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, la primera de las medidas consiste en elevar el monto de retiro por medio de los cajeros automáticos, los mismos dispensarán a partir del día de ayer el monto de 10 millones de bolívares. Entre tanto la ayuda económica se realizará por medio del Carnet de la Patria, donde a los beneficiados les será depositado la suma de 15 millones 100 mil bolívares, con la finalidad de mitigar un poco las necesidades que se han acentuado a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Ante este cuadro, los ciudadanos de esta parte de la entidad aragüeña, señalaron sentirse a la expectativa de lo que conlleven estas estrategias tomadas por las autoridades del Estado, sin embargo declararon que son bien recibidas todas aquellas acciones que vayan en pro de su bienestar y que les brinden algún tipo de ayuda.

"Me parece bastante bien lo que está haciendo el Presidente, porque de una u otra forma nos está ayudando, quizás no es gran cantidad de dinero lo que nos da en el bono, pero de algo nos puede servir. Lo de los cajeros por lo menos a mí que soy cliente me parece bueno, porque es una mejor manera de conseguir, por lo menos como movilizarnos", dijo Teresa Pantoja, mientras esperaba por realizar el procedimiento en el cajero.

El señor Luis Enrique Monterrey agregó: "Todo lo que venga bienvenido sea, siempre y cuando sea para el bienestar de nosotros. Son 10 millones los que podemos sacar, no todos los tenemos, pero ya contamos con la opción de poder confiar, ojalá y sea tomado con seriedad y sea regular el surtido de los cajeros. Ahora bien, el bono también es una ayuda, vamos a esperar que nos llegue y que no sea a sólo algunos".

Del mismo modo, María Batatino, aunque no había ingresado a la zona de cajeros dijo: "He escuchado que si están dispensado lo que se dijo el martes en la noche, es una buena alternativa, que muchos habíamos estado pidiendo, porque es de gran ayuda por lo menos para el gasto que representa el pasaje, yo trabajo en Maracay y es necesario esto del aumento del límite. Del bono no tenía conocimiento, pero de llegarme lo recibiré, porque es una ayudita para costear los gastos familiares que en medio de la pandemia son bastantes".

Por su parte, Carlos Mendoza mencionó: "A mi parecer esto es comida para hoy, hambre para mañana. Acepto que es una alternativa viable para ayudar a muchas familias, pero viendo como ha transcurrido todo, estoy a la expectativa de que dure sólo unos días y ya luego se desaparezca como todo en este país. De todas formas la esperanza es lo último que se pierde, dicen por allí".

En resumidas cuentas, en el eje Este la mañana de este miércoles los usuarios se trasladaron hasta las agencias del Banco de Venezuela, las cuales desde bien temprano se encontraban a disposición de todos. Ahora bien, con respecto a la ayuda social aseveraron los residentes que esperan que sea verdadero, ya que representaría una ayuda para ellos.

DANIEL MELLADO | elsiglo

