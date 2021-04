Bajó el movimiento comercial en Ribas

Con la prolongación del confinamiento radical obligatorio, esta semana en el municipio Ribas se está viviendo un ambiente de relativa tranquilidad, con poca presencia de ciudadanos en sus principales calle y avenidas, así se pudo verificar tras un recorrido realizado por el equipo reporteril del Rotativo de Los Valles de Aragua.

En este sentido, durante la senda investigativa se observó que la mayoría de los locales del centro y zonas comerciales de la entidad se mantenían cerrados a excepción de panaderías, farmacias y tiendas de alimentos, las cuales abrieron sus puertas. No obstante, algunos sitios no priorizados trataron de laborar clandestinamente pero no les fue permitido.



De la misma forma, el volumen de transeúntes que circularon por esta parte de la entidad aragüeña fue bajo en comparación con otras semanas radicales, la mayoría de ellos se dieron citas en los comercios priorizados, al igual que en las paradas y en algunos cajeros automáticos.

Ahora bien, los locales que podían mantener sus santamarías arriba, mantenían personal para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, como la colocación de gel antibacteriales, verificación del uso del cubre bocas y además el que mantuvieran el debido distanciamiento social.

Este mismo panorama, no se vivió en las paradas de autobuses, puesto que allí si se evidenció aglomeración de personas, más que todo en las horas picos y al final de los horarios establecidos. Asimismo, en las unidades de transporte público, no se respetó hasta el momento el distanciamiento social, ni el control de pasajeros.

Por otra parte, efectivos de los cuerpos de seguridad adscritos a la jurisdicción, se mantuvieron desplegados tanto en sus unidades, como en punto a píe, verificando el cumplimiento de los protocolos de prevención. Los puntos de control también estuvieron a la orden del día.

En resumidas cuentas, el ambiente que se vive con el transcurrir de esta semana es considerado con los ciudadanos como necesario, puesto que es una buena alternativa para cortar las cadenas de contagio y más ahora con la aparición de la nueva cepa en tierras aragüeñas.

DANIEL MELLADO | elsiglo

