Tercera semana radical arrancó sin gasoil en Maracay

Los transportistas de distintas líneas de los colectivos públicos madrugaron en las afueras de las gasolineras a la espera del preciado combustible para poder movilizar sus unidades al sistema laboral, sin embargo, la espera fue inútil, ya que con el arranque de la tercera semana de radicalización el suministro fue prácticamente nulo para el transporte.

En este sentido, Francisco Toro señaló: "Estamos como se dice aventurando, con la fiel intención de abastecer de gasoil, pero no ha llegado nada. Esta es la segunda cola que hago, la anterior fue de dos días y nunca llegó. Desde la semana pasada no surto en vehículo".

Por otro lado, Ronald Aranguren destacó: "Tengo más de siete días que no he podido equipar el carro, las colas se ponen muy largas en ocasiones y no alcanzamos a llegar, en esta cola estoy desde las 5:00 de la mañana, y anteriormente ya estaba en otras y nada, arrancamos esta semana con la misma escasez".

Por su parte, Jairo Rosales indicó: "Me atrevo a decir que en el estado Aragua no hay gasoil en casi ninguna estación, a veces llega en Cagua. Consideramos que esa regulación que nos han implementado en el Terminal de Maracay es una burla para el transportista, solo nos abastecen 100 litros por unidad y eso es cada 10 días; tengo 15 días que no equipo".

Igualmente Luis Jaramillo argumentó que "esas limitaciones que están colocando con el combustible diesel, es prácticamente un chanchullo de las autoridades. Si el carro tiene una capacidad de 100 litros, solo quieren venderte 80, y si por casualidad se te ocurre pedir el tanque lleno debes pagar aparte o como se conoce 'mojar la mano' a alguien".

Finalmente, los choferes y conductores de las unidades públicas que cubren todas las rutas del transporte público reiteraron su llamado a las autoridades competentes, para que implementen un plan de abastecimiento que les permita equipar más de 100 litros a las unidades.

JOSÉ CARPIO G | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

