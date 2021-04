Apenas dos semanas después del lanzamiento de su último álbum, Justin Bieber publicó por sorpresa un nuevo disco con canciones inéditas, titulado "Freedom".

Seis son los temas que incluye esta grabación que el artista canadiense anunciaba a través de sus redes sociales; con un mensaje tan sobrio como la portada que lo acompaña; La captura de pantalla de un móvil, completamente en blanco, y con una "app" para tomar notas abiertas en la que puede leerse el nombre del EP.

Los cortes, completamente nuevos, discurren por un sonido sosegado, negro y urbano, entre el hip hop, el r&b y el pop atmosférico; y están constituidos en todos los casos excepto en uno por colaboraciones junto a BEAM, Brandon Love y Chandler Moor, Judah Smith y Tori Kelly.

Los títulos de los temas son "Freedom", "All She Wrote", "We’re In This Together", "Where You Go I Follow", "Where Do I Fit In" y "Afraid To Say".

Fue el 19 de marzo cuando Bieber publicó "Justice", el disco que a su vez veía a la luz sólo un año después del previo "Changes"; con el que obtuvo tres nominaciones a los últimos Grammy, incluidas las de "Mejor Álbum de Pop Vocal y Mejor Interpretación Solista Pop".

Con este nuevo lanzamiento, el tercero en poco más de 12 meses, el canadiense intensifica sobremanera su ritmo de producción de los últimos años; ya que no editó nada en el lustro que siguió al éxito de "Purpose" (2015); tiempo en el que estuvo centrado sobre todo en su recuperación personal.

De "Justice" dijo: "Ahora que nuestro planeta sufre tanto y la humanidad necesita la curación y también necesita justicia, es que proporcione confort y hacer canciones con las que las personas puedan conectar y que se sientan menos solas".

EFE

