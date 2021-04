Ciudadanos piden a tener más conciencia

En el transcurrir de la tercera semana de cuarentena radical, la preocupación de la colectividad es cada vez más evidente, sin embargo, algunas personas insisten en no creer en el virus, o al menos, en no querer acatar las medidas de bioseguridad.

Loading...

En este sentido, los transeúntes del casco central de Maracay reiteraron su llamado a esos maracayeros que circulan por las calles sin tomar en cuenta las medidas instauradas, para que recapaciten y se unan a la lucha contra el coronavirus.

Antes tal negación a cumplir con las normativas, algunas personas hicieron saber su preocupación e hicieron un llamado de atención a todos aquellos transeúntes que no respetan las medidas de bio seguridad.

Tal es el caso de Fermín Briceño, quien comentó que "en algunas partes se están cumpliendo en otras no, debemos es de tener conciencia de lo que esta pasando, no es una cuestión simplemente del Gobierno, es el cuido personal que debemos tener cada uno de los venezolanos; es la única forma de salir de la pandemia que nos afecta a todos".

Por su parte, Mariolis Acosta dijo: "En lo que respecta a los horarios de radicalización sí se cumplen, los organismos de seguridad están haciendo el trabajo, sin embargo, debemos tener conciencia para erradicar el virus, hay muchas personas sin tapaboca, sin distanciamiento, ese es el problema que se debe atacar, ya queda en la conciencia de cada persona".

Igualmente María Marco comentó: "Aquí nadie cumple con las medidas de seguridad. He visto funcionarios violándolas también, la cuestión es no quedarse en casa porque hay que salir a buscar la comida y trabajar, pero teniendo racionalización para poder tomar las medidas".

Asimismo, Marco señaló que, "a parte de cerrar los negocios no priorizados, se debe atacar con urgencia la presencia de personas en las camionetas de transporte público, muchas personas dentro de las unidades y no hay distanciamiento, eso es un peligro para todos, así no se va ir nunca la pandemia".

En este sentido se exhorta a la comunidad aragüeña a seguir los parámetros de seguridad que se han implementado y distribuido a nivel mundial a través de las distintas Organizaciones de la salud.

Es importante recalcar el uso de mascarillas o tapabocas, el lavado frecuente de las manos con jabón o alcohol, mantener el distanciamiento social de al menos 1.5 metros de distancia.

JOSE CARPIO G | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...