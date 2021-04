A pesar del precio los comensales compraron el pescado seco

Por estas fechas, el pescado salado se convirtió en el producto más buscado por los compradores durante el asueto de la Semana Mayor.

Loading...

Si bien el pescado salado año tras año se hace difícil comprarlo, por el "desbarajuste" de los precios, porque en cada zafra el aumento es considerable, las personas buscaron la mejor opción para que sus mesas, los días Jueves y Viernes santo cumplieran con la tradición.

Entre las opciones para la clientela se presentaron unas en particular, que tanto vendedores como clientes se refieren a ellos como "los innombrables", toda vez que su venta es prohibida por las autoridades nacionales, porque constituye una infracción ambiental por el daño causado a la extracción ilegal de fauna silvestre.

En referencia al tema se habla del chigüire y el babo, que fueron vendidos en los principales mercados del país como si se tratara de mercancía al mejor estilo de "narcos", por los códigos que utilizan tanto vendedores y compradores para no levantar sospecha alguna, incluso, hasta el lenguaje corporal entra en juego que permita una eficaz transmisión del mensaje entre emisor y receptor.

Hoy en día, "los innombrables" estuvieron en el "vaiven" de los precios, incluso, superando el valor del pescado rayado, que hasta el sábado pasado tenía un costo por kilo de 12 millones de bolívares, el dorado y el atún 11 millones y la curvina 8 millones.

La valía del chigüire oscila entre 15 y 16 millones de bolívares el kilo, por lo que ahora se hace más complicado adquirirlo; el babo dependiendo del sitio, lo ofrecen entre 4 y 8 millones de bolívares los 1.000 gramos.

"Si bien, antes era difícil comprar alguno de los innombrables porque los vendedores temían que funcionaros de la Guardia Nacional les decomisaran la mercancía, imaginemos ahora mucho menos uno se los lleva, porque están más caros que los pescados de río. A muchos les tocó comer granos como muchas familias hicieron en diciembre para sustituir los alimentos de la mesa navideña", indicó un señor en el Mercado Libre de Maracay, que se identificó como Carlos Fuentes.

Alfredo Duarte más enfático dijo, "sabemos que está prohibida la venta tanto del chigüire como del babo, pero la verdad que esto es el juego del más vivo. Los narcos utilizan avionetas, barcos, submarinos y gandolas para trasladar droga. Estos productos pasan por todas las alcabalas del país y llega hasta aquí, entonces cabe preguntarse, quién está haciendo más daño, el que deja pasar en los puntos de control, que en muchas ocasiones se queda con algunos kilitos de la mercancía y aplica el artículo 80, 90 o 100 (dólares) para evitar contratiempos, o realmente es el vendedor de un establecimiento aquí en el mercado el que hace daño. Es por ello que los innombrables están más caros, como consecuencia de la vacuna.

Luís González, segundos después de recibir el precio del chigüire en las inmediaciones del mercado de Campo Alegre al sur de la Ciudad Jardín, precisó, "los precios están por las nubes; no se puede, realmente no se puede comprar este tipo de carne blanca. Comimos sardinas para no pecar en la Semana Santa. A esta carne deberíamos cambiarle el nombre de innombrables a intocables. El Gobierno Nacional debería entre tantos planes que se ha inventado, motivar a criar estas especies y cuando se considere que hay buena producción, entonces ponerlo a la venta del pueblo, con ello se pueden evitar tantos problemas, porque si se hace por contrabando, entonces no cuesta pensar en buscar la manera lícita para ofrecerlo. El babo es el más accesible, pero el próximo año como mínimo estará en 20 millones de bolívares el kilo", afirmó González.

Dina Gamboa, por su parte señaló que las tradiciones por las fechas de navidad y la Semana Mayor poco a poco irán desapareciendo - por los costos si en bolívares o en dólares hablamos.

"Ya uno ni sabe qué pensar, mucho menos qué hacer. Todo está caro, el pescado y las otras carnes blancas, llámense pollo, pato, pavo, chigüire o babo, ni huevos se pueden comprar. Uno pregunta en los locales con la esperanza de escuchar buenos precios, pero en todos lados están iguales, es decir, caros. Uno trata de ser creativo, pero están dejando muy pocas opciones", aseguró la señora.

VENTA PROHIBIDA

En la ley para la Protección de la Fauna Silvestre se establece la protección y aprovechamiento racional de animales, de sus productos y del ejercicio de la caza, por lo que se prohíbe la venta de especies en pie o muertos sin la previa autorización, porque se considera que es una actividad que constituye una infracción ambiental por el daño causado en la extracción ilegal de productos de fauna silvestre.

Entre las especies se detallan mamíferos, aves, reptiles y batracios que viven libremente y fuera del control del hombre en ambientes naturales.

Para poder comercializar, hay que realizar los trámites respectivos en virtud de obtener el permiso de caza y para la movilización de los productos. Si una persona está interesada en este tipo de actividad, debe obtener la licencia ambiental para ello. Venderla sin permiso, se considera ilegal y podría acarrear multas.

El chigüire es una de las especies protegidas en el programa de desarrollo sustentable que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, con el propósito de hacer un tratamiento técnico de esas comunidades silvestres para garantizar su uso sostenible, utilidad social y económica.

La especie está considerada como el roedor más grande del mundo, con un peso que oscila entre 50 y 80 kilogramos. Su hábitat es frecuente en los llanos centrales, occidentales, así como en las adyacencias del Lago Los Tacarigua, entre Aragua y Carabobo y en el Lago de Maracaibo, en el Zulia.

HB. | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...