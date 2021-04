Solicitan apoyo gubernamental para consolidar patio productivo

Un grupo de vecinos del sector Las Vegas I de Campo Alegre en el municipio Girardot, al sur de Maracay, tomaron la iniciativa de "improvisar" un patio productivo, primero para darle provecho al terreno, y segundo, como una forma de garantizar la seguridad y soberanía alimentaría como otras experiencias registradas en la región y el país.

Cabe destacar, que el patio productivo está ubicado donde quedara la Unidad Educativa "Olinto Mora Márquez", escuela que fue demolida ante el avance del lago Los Tacarigua. Dacni Zerpa, vecino del lugar, quien impulsara esta idea, señaló que se realiza "el trabajo con el interés de comer y ayudar".

Apuntó que ha sido una gran experiencia, debido a los resultados concebidos hasta este momento. "Hubo una significativa motivación para emprender con este patio productivo. Partió de aprovechar el espacio y evitar que se continuara dando un mal uso, como por ejemplo, vandálico, porque se presta para circunstancias negativas", apuntó.

Señaló que desde finales del año pasado hasta la fecha, ha logrado cosechar tubérculos y granos, además de tener plantas medicinales. Esto significa que aprovechamos el terreno y garantizamos la comida para las familias comprometidas con esta idea", enfatizó.

Zerpa, intervenido de una hernia discal recientemente, afirmó que el terreno donde se encontraba la Escuela (que posteriormente fue un refugio), es utilizado como área para las acciones de antisociales, además como botadero. "Eso me motivó más; pienso que las necesidades que prácticamente padecemos todos, decidí limpiarlo y sembrar. Comencé con algunos granos, luego tubérculos, cambur y topocho. Ya tenemos limón, parchita, lechosa y guanábana", acotó.

Entre los granos sembrados tenemos, dijo, tapiramas (caraotas silvestres), frijoles, quinchoncho, "incluso, tenemos caraotas negras. De las plantas medicinales, podemos describir poleo, malojillo, acetaminofen, colombiana, hasta jengibre chino. Estos terrenos son de muy buena calidad".

Mencionó que con seguridad este patio oficialmente termine de ser vetado por las autoridades después de hacerse público el trabajo que se está realizando, pero insistió, que un patio productivo es mucho mejor que un espacio para la delincuencia y el uso como basurero. "Podemos entender que vayan a decir, que la escuela no está debido a la crecida del lago, por lo tanto esta idea no es pertinente, pero nos preguntamos, es pertinente entonces que el terreno sea para abandonar cadáveres, asesinar a personas, botar basura y animales muertos. Posiblemente las aguas de Los Tacarigua lleguen hasta aquí definitivamente y tapen por completo el área, pero mientras eso ocurre, demos esperanza a personas que necesitan comer, porque no tienen la manera de comprar alimentos", argumentó.

Al ser consultado sobre elevar el patio productivo como proyecto a instancias regionales y nacionales, Zerpa respondió que se hicieron trámites con los entes respectivos, pero que no han recibido ninguna respuesta. "Realmente son buenos los terrenos. Con una hernia me motivé a limpiar parte del área; tomé el machete, una escardilla y comencé a trabajar, poco a poco fui limpiando y abrí espacio. Vecinos se interesaron y metieron sus matas y la labor se hizo más rápida. Les puedo decir que de topocho he cosechado hasta seis racimos grandes. Imaginemos entonces, si contamos con el apoyo oficial, realmente vamos a garantizar la alimentación a los habitantes de la zona, pensamos en grande", subrayó.

HB. | elsiglo

