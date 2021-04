Vecinos de José Gregorio Hernández piden arreglos para la capilla y cancha deportiva

Habitantes del conocido sector José Gregorio Hernández al sur de Maracay, hacen un llamado a las autoridades gubernamentales de Aragua y del municipio Girardot con el fin de que se aboquen a solucionar diversas problemáticas que afectan la zona, pero en especial para que los entes oficiales presten una inmediata atención a lo que está sucediendo en la capilla Jesús Misericordioso y la cancha José Leonardo Borges, que no han recibido "un cariño desde más de una década".

Los vecinos se han organizando en una sola voz, aprovechando la emoción que se está viviendo prácticamente en todo el país, con la beatificación del doctor José Gregorio Hernández.

Argumentan que la alegría por la santificación del "Médico de los Pobres" se convierte en una gran oportunidad para que los gobiernos nacional y local, realicen trabajos de remodelación a las infraestructuras antes mencionadas, ubicadas en la calle Bolívar.

El sector José Gregorio Hernández de Maracay, fundado hace más de 60 años aproximadamente, pertenece a la parroquia Pedro José Ovalles y con el paso del tiempo el apoyo gubernamental fue mermando, en cuanto al arreglo de instalaciones que hacen vida por la zona.

Dejan ver, que la solicitud de arreglos a la capilla y la cancha no tiene tinte ideológico, por el contrario, refieren que ambas infraestructuras favorecen a vecinos de todos los estratos sociales, edad, color, sexo, incluso, reúne a personas de diferentes ideales políticos.

"Buscamos que nuestra comunidad cuente con infraestructuras en buen estado y consideramos que es oportuno el momento, para que el pequeño templo, icono del sector, reciba la atención correspondiente por parte de las instituciones del Estado; de igual manera, proponemos el arreglo de nuestro único espacio deportivo, que prácticamente es el que aún se mantiene en pie en toda la parroquia para la práctica de diferentes actividades físicas", señalaron los vecinos.

LA CAPILLA

Sobre la capilla Jesús Misericordioso se pudo conocer, que el primer problema a resolver lo más pronto posible, guarda relación con el gran Samán que viene levantando el piso, tanto en el interior de la instalación religiosa como en los exteriores.

La situación del árbol preocupa a los vecinos, porque las raíces están provocando desniveles, incluso, afectando las redes de agua para el uso cotidiano de la comunidad y el sistema de aguas servidas.

"El samán ha sido como un representativo de la capilla, porque está en todo el frente, pero con el paso del tiempo ha afectado el piso y también constituye un peligro por sus extensos ramales. Personal del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo pueden verificar la situación y orientarnos al respecto", afirmaron los vecinos.

La capilla tiene cerca de 39 años desde que fuera construida "y hace tiempo se prometió" levantar la placita doctor José Gregorio Hernández. "La plaza puede ser un espacio adecuado para la reflexión, lectura y encuentro, pero no se ha logrado concretar su construcción", acotaron.

Dentro de la capilla, también es necesario realizar arreglos, en especial, el piso por el tema del "Gran Samán". Las banquetas hay que cambiarlas, tanto de madera como las de hierro, y es necesario reforzar el sistema de ventilación, ya que los dispositivos de techo no están "muy operativos".

Los vecinos se refirieron al techo del templo, asegurando que es urgente enfocarse en los restos fecales que dejan las palomas. Recordaron que las excreciones de dichas aves ocasionan enfermedades. El cajetín de electricidad necesita ser cambiado porque se ha convertido en otro riesgo.

De igual manera hablaron de la cerca perimetral, que está dañada por tramo. "Con esfuerzo comunitario se ha buscado solucionar el problema del cercado, pero es justo cambiarlo", añadieron.

Hay poca iluminación en los alrededores del templo y la sacristía necesita una debida adecuación. De este último ambiente se conoció, que actualmente es utilizado para las reuniones del consejo comunal de la zona.

Es necesario pintar el templo - resaltaron. "En algún momento llegamos a pensar que la capilla Jesús Misericordioso entraría en los planes de la Misión Venezuela Bella, porque observamos los trabajos que realizaron en otras iglesias, tanto católicas como cristianas, pero aquí no sucedió", añadieron.

Recordaron que la beatificación de José Gregorio Hernández será el 30 de abril, por lo que representa una gran oportunidad realizar los debidos trabajos en la capilla. "Invitamos a las autoridades para que se acerquen, estimen las circunstancias y se aboquen en apoyar a la feligresía, al padre Hernán, y en fin, a toda la comunidad en general", enfatizaron.

LA CANCHA

Con relación a la cancha, el entrenador Eleazar Bolívar, conocido cariñosamente en la zona como "Pavito", notificó que la superficie de ese espacio deportivo presenta desniveles, especialmente en la sector este. "Por ese lado está caído lo que perjudica la práctica del fútbol sala y el baloncesto", expuso.

Bolívar precisó que la iluminación es otro asunto para atender. "De los doce faros, sólo funcionan tres, que están ubicados en las torres del sector norte. Los faros del sector sur no encienden por un problema del cableado, y se nos presenta otro problema, que los trabajadores del Corpoelec no pueden ingresar con el camión cesta porque no hay lugar por donde pueda entrar la unidad. Aquí se puede jugar hasta las 7:00 de la noche por la oscuridad", puntualizó

El entrenador, luego de recordar algunas fechas, dijo que la cancha José Leonardo Borges fue construida hace más de 35 años, "y nunca ha tenido gradas". Hace falta - continuó - una estructura cómoda para seguir los encuentros de las distintas disciplinas que aquí se practican. "De igual manera, el techado, sería importante para proteger a los deportistas del sol. En el caso del fútbol sala tenemos como cuarenta jugadores en edades que oscilan desde 7 a 14 años, y en ocasiones es difícil que entrenen por las altas temperaturas. Esta es la cancha que está operativa en toda la parroquia, pueden visitar los espacios deportivos con estas dimensiones en otros sectores y se percatarán que digo la verdad", afirmó el entrenador.

Con respecto a la dotación deportiva con la que cuentan, Bolívar manifestó que actualmente practican con balones en condiciones no aptas, "totalmente dañados".

"En ocasiones los partidos se realizan porque algún jugador trae un balón, porque de lo contrario no hay acción competitiva en la cancha. "Es importante nivelarla en todos sus sectores, así como la iluminación, las gradas y el techado, pero también es necesario colocar a la superficie pintura acrílica de primera calidad, diseñada para ser aplicada como acabado final de aspecto mate en canchas deportivas, por la seguridad de los jugadores en todas sus edades. En estos momentos practican las disciplinas porque algunas zonas se pintaron en aceite, lo que provoca que sea resbaladiza".

Finalmente Bolívar hizo hincapié que aproximadamente hace 15 años la cancha recibió un cariño, pero más nunca se abocaron a realizar mantenimiento o trabajo de remodelación a la misma. "Este espacio es piloto en la parroquia y aún no ha corrido con la suerte de otras canchas porque todos asumimos la responsabilidad para cuidarla. Pero poco a poco ha ido cediendo y realmente no queremos que se deteriore totalmente. Ojalá nos puedan escuchar y apoyar, porque aquí no hablamos solamente de jugadores y entrenadores, también hablamos que en este lugar se beneficia toda la comunidad", concluyó.

