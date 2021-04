Daniel Zovatto protagonizará "Station Eleven" en HBO Max

El actor costarricense Daniel Zovatto, que ha construido una notable carrera en el cine y la televisión de Estados Unidos, será el protagonista de "Station Eleven", una serie postapocalíptica que está preparando HBO Max.

La plataforma digital señaló este jueves en un comunicado que Zovatto estará acompañado en "Station Eleven" por Lori Petty, Andy McQueen, David Cross, Enrico Colantoni y Julian Obradors.

Esta nota de HBO Max supone un curioso cambio de rumbo para "Station Eleven", un proyecto que a comienzos del año pasado tenía como intérpretes vinculados al mexicano Gael García Bernal junto a Mackenzie Davis ("Halt and Catch Fire", 2014-2017) y Himesh Patel ("Yesterday", 2019).

Ninguno de estos actores aparece ahora en "Station Eleven".

Los que sí se mantienen en la serie son Hiro Murai, el director del videoclip "This Is America" (2018) de Childish Gambino; y Patrick Somerville, que ha trabajado como productor y guionista en "The Leftovers" (2014-2017) y "Maniac" (2018).

Con diez episodios, esta serie limitada (miniserie) adaptará a la pequeña pantalla la novela homónima de Emily St. John Mandel.

"Saga postapocalíptica que se extiende en múltiples líneas temporales, 'Station Eleven' cuenta las historias de los supervivientes de una gripe devastadora mientras intentan reconstruir y reimaginar un mundo nuevo conservando lo mejor de lo que se perdió", adelantó hoy HBO Max.

ZOVATTO

Zovatto ha destacado en Hollywood con papeles en aclamados títulos de terror como "It Follows" (2014) o "Don't Breathe" (2016).

En la televisión estadounidense formó parte de dos proyectos muy ambiciosos que, sin embargo, no tuvieron éxito entre el público y que fueron cancelados tras su primera temporada.

Por una parte, Zovatto participó junto a Holly Hunter y Tim Robbins en "Here and Now" (2018), una gran apuesta de HBO y Alan Ball, quien fue el creador de series como "Six Feet Under" (2001-2005); y que ganó el Óscar al mejor guion original por "American Beauty" (1999).

Además, el costarricense fue el protagonista el año pasado de la "noir" y sobrenatural "Penny Dreadful: City of Angels", serie derivada en Showtime de "Penny Dreadful" (2014-2016); y que también fracasó pese a un reparto muy destacado en el que figuraban Natalie Dormer, Nathan Lane, Kerry Bishé y Adriana Barraza.

EFE

