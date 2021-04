Asesinaron con un tiro de escopeta a ciudadano en Palo Negro

Un individuo identificado como Sandy José Ortega Márquez, de 45 años de edad, fue asesinado cerca del estadio de béisbol ubicado en el sector E de la urbanización La Croquera de la población de la Palo Negro, municipio Libertador del estado Aragua.

Según información recabada de manera extraoficial, el hecho de sangre se registró en horas de la madrugada del pasado 29 de marzo, pero no fue hasta la tarde del 30 de marzo cuando los familiares conocieron de la trágica noticia.

Se dijo que aproximadamente a las 2:00 de la madrugada los vecinos escucharon unos ruidos inusuales, entre ellos una posible discusión entre varios hombres, la cual terminó cuando escucharon un disparo.

Sin embargo, no fue hasta tempranas horas de la mañana que se percataron de lo ocurrido, ya que al salir de sus hogares se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre, tenía el rostro destruido y parte de la masa encefálica regada en toda la calle, ya que sujetos desconocidos le segaron la vida a Sandy José Ortega Márquez, con un disparo de escopeta en la cara.

Extraoficialmente se detalló que al momento del asesinato el hombre estaba vestido con una camisa de color amarillo con una franja negra en las mangas, pantalón gris claro con una correa negra y medias de color blanco.

Asimismo, se indicó que según el relato de vecinos de la zona, el hombre no era residente de la urbanización, ya que aunque no se le podía detallar parte de su rostro, sus rasgos y vestimenta no eran familiares para ninguno de ellos, ni lo habían visto antes en el lugar.

De igual forma, aunque no se obtuvo información oficial sobre el suceso, se detalló que del caso se manejan varias hipótesis, la que cobra más fuerza en la investigación es un presunto ajuste de cuentas, sin embargo, queda de parte de las autoridades competentes informar y aclarar lo ocurrido.

Se detalló además que al sitio hicieron acto de presenta funcionarios de la Base de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes recabaron elementos de interés criminalístico, con lo cual se espera que los ayude a identificar a los responsables de la muerte de Sandy José Ortega Márquez.

El cadáver fue trasladado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses ubicado en Mario Briceño Iragorry, en donde se le realizará la autopsia de ley.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

