Usuarios denuncian mal servicio de empresas de TV e Internet

En el eje Este del estado Aragua, la televisión por cable y el servicio de Internet continúan siendo un tema de conversación en los hogares de muchos, esto debido a sus altas tarifas y al mal servicio que están prestando, lo que ha representado que disminuya su demanda.

Y es que según muchos pobladores de esta parte de la entidad aragüeña, el costear este tipo de servicios ya se ha convertido en un lujo que no todos pueden costear. Asimismo, han comunicado que desde el comienzo de la pandemia, no sólo se han excedido en el cobro de su tarifa, sino que las conexiones son cada vez peores.

Con respecto al tema, Isabel Ramón, quien es cliente desde hace más de 15 años de la compañía de televisión por cable, puntualizó que para el momento se encuentra pagando hasta 12 millones de bolívares, lo que le parece un exabrupto, tomando en cuenta el servicio que prestan.

"De verdad que es una falta de respeto a lo que estamos sometidos todos los que queremos contar con un mejor servicio y no es necesariamente el costo, sino que no contamos con un servicio óptimo, en mi caso el Internet es intermitente; yo vivo en La Victoria y es más lo que estoy sin el servicio que lo que lo tengo. Eso sí, si te atrasas un mes te lo cortan sin titubeos", mencionó Ramón.

El señor Carlos Martínez agregó: "La compañía a la que estoy afiliado es Inter y desde junio del 2020 para acá todo ha ido decayendo de manera fatal; si reclamas te mandan a ir hasta Turmero y no todos tenemos la posibilidad, sino te dicen que consigas combustible y los funcionarios van hasta donde está la falla. Es un abuso el que existe y nadie hace nada".

Por su parte, Eneyda Perdomo, cliente, comentó que la suscripción del servicio de televisión por cable es mayor a los 10$. Aseguró no haber presentado fallas con la empresa, algunos canales están en alta definición, pero lo que afecta es el costo, va a llegar un momento que no tendré como pagar.

"Mi servicio de verdad es bueno. Sin embargo, costearlo es engorroso para una persona que percibe sólo un sueldo mínimo. Me las he tenido que ingeniar, porque quiero estar informada, porque es necesario y las compañías del Estado son deficientes, pero de verdad, llegará un punto donde no pueda pagar. No sólo yo, muchos necesitamos que las directivas se pongan la mano en el corazón y entiendan la realidad con la que estamos conviviendo", agregó.

Vale destacar que hace algunos días, Juan Carlos Alemán, presidente de la comisión de medios de comunicación de la Asamblea Nacional (AN), informó que en los próximos días se fijarán nuevas tarifas para los servicios de televisión por cable de algunas compañías.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) abrió dos procedimientos administrativos contra empresas prestadoras del servicio, debido al incremento mensual de sus tarifas y las fallas que presentan, de acuerdo con las denuncias de usuarios.

En resumidas cuentas, quienes se consideran afectados hacen un llamado a las autoridades a que tomen cartas en el asunto y canalicen soluciones con los directivos de estas empresas, a fin de poder llegar a un consenso, donde todos se vean beneficiados. Aseveraron conocer la realidad del país, no obstante, el panorama que están viviendo en este caso ya es casi insostenible.

DANIEL MELLADO | elsiglo

