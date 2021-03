"Sólo se han vacunado el 5% de los docentes en Aragua"

Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del estado Aragua, manifestó que 100 mil vacunas para el personal docente del país no es suficiente, ya que la nómina a en toda Venezuela sobrepasa el millón y medio de los trabajadores.

"Esta cifra es si estamos hablando de todo el sistema educativo, esto quiere decir que va desde educación inicial hasta universitario, ya que no podemos excluir ninguno de los sectores y más si estamos hablando de una cepa que es mucho más contagiosa y peligrosa y por lo tanto las medidas de bioseguridad deben ser mucho más estrictas".

Rivas señaló que la salud debe prevalecer y estar por encima de todos, por eso el personal de las más de 1.200 escuelas de la entidad deben ser vacunados en su totalidad, "tenemos que tomar en consideración que a nivel del Ministerio de Educación existen más de 18 mil docentes activos, 8 mil docentes jubilados y a nivel de gobernación hay más de 6 mil profesores y a esto se le debe sumar los colegios privados que da un total aproximado de 50 mil docentes".

Asimismo, destacó la cantidad de docentes vacunados contra el Coronavirus no es suficiente, "se han vacunado según cifras suministradas por el gobierno regional y publicada en redes sociales un total de 1.611 docentes, lo que nos preocupa, ya que sólo se ha inmunizado aquellos sindicatos afectos al Gobierno".

De igual forma, el profesor indicó que se debe hacer un llamado a la reflexión, ya que la colocación de la vacuna no puede estar tildado por preferencias ideológicas o políticas, "no están vacunando a los profesores jubilados, no hemos visto ni siquiera en los datos publicados por ellos, cuáles son los docentes que se han logrado vacunar hasta ahora ni las universidades públicas y privadas".

Rivas manifestó que los 1.611 docentes vacunados no representan ni el 5% de toda la población de la entidad, "el llamado es a lo racional debe hacerse una inmunización masiva, y también del personal administrativo y de limpieza, por eso solicito a la Autoridad Única de Educación en Aragua que se sincere y sea transparente en la política de vacunación y además este proceso debe ir de una forma que nos permita garantizar un regreso a clase seguro, ya que muchos no tenemos el dinero suficiente para poder afrontar una enfermedad como el Covid-19, pero es que ni siquiera las escuelas tienen los elementos para poder mantener la limpieza de los docentes y estudiantes".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

