Maracayeros continúan en las calles del centro

La segunda semana de radicalización se inició con los maracayeros en los establecimientos comerciales en busca de las ofertas para comprar los alimentos que comerán durante el asueto de Semana Santa.





En un recorrido realizado por el centro de la ciudad de Maracay se pudo apreciar gran cantidad de personas haciendo compras y caminando por las calles, algunos respetando las medidas de seguridad, mientras que otros se aglomeraban y con el tapaboca en el cuello.



Carlos Guzmán comentó que por salud y recomendación de su médico salió a caminar y aprovechó de hacer algunas compras. "Hoy hay gente, pero mucho menos que el día de ayer, me imagino que es porque el Mercado Principal no trabajó, yo ando en busca de las ofertas para rendir la comida".



Por su parte, Mariela Contreras señaló, "verdaderamente hay mucha gente en la calle, pero no tenemos más alternativa, ya que estamos en semana radical no hay de donde escoger y el dinero no rinde; entonces apenas uno consigue la platica sale a ver qué consigue para comer".



De igual manera, Carla Mendoza afirmó, "sabemos que estamos en pandemia, que deberíamos guardar la cuarentena, pero sinceramente con la situación económica tan critica lamentablemente debemos salir a comprar cuando tenemos la disponibilidad del dinero, salir a la calle es inevitable y más si hay que buscar la comida".

ORGANISMOS DE SEGURIDAD DESPLEGADOS

A lo largo y ancho de las calles que conforman el centro de la ciudad se pudo apreciar a los funcionarios de la Policía de Aragua, desplegados en avenida Bolívar y en los espacios públicos para evitar el aglomeramiento de personas.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

