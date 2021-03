Feligresía católica en Ribas recibió la bendición de palmas en sus hogares

Desde el Municipio Bolivariano de José Félix Ribas se celebró este domingo la acostumbrada bendición de palmas en la modalidad de cuarentena radical estricta debido a la nueva oleada de la pandemia Covid-19 y la variante brasileña P1 y P2.

La santa eucaristía y bendición de las palmas se realizó en misa a puertas cerradas, pero transmitida en vivo por una emisora institucional, tal como lo orientó la alcaldesa Sumiré Ferrara, para que la feligresía católica del municipio Ribas desde sus hogares oyeran la palabra de Jesucristo al tiempo de cumplir con las normas de bioseguridad evitando todo tipo de aglomeración.

La alcaldesa del ayuntamiento ribense, Sumiré Ferrara, recordó una vez más que la mejor manera de prevenir el contagio de Covid-19 es con la prevención. En este sentido durante la semana mayor, instó a los fieles católicos a vivir la Semana Santa en casa en victoria de paz y así cuidarse y cuidar a prójimo de posibles contagios.

"Estamos viviendo tiempos difíciles, pero estamos seguros y convencidos que Dios no le da carga a sus hijos e hijas que no puedan soportar. Juntos vamos a salir de este mal momento y en esta Semana Santa le pedimos al Todopoderoso que nos cubra con su manto y que la salud llegue pronto a todos los hogares no solamente del municipio Ribas, Aragua y Venezuela, sino del mundo entero", expresó la alcaldesa Sumiré Ferrara.

La ceremonia religiosa transmitida en vivo por Vencedora 97.7 FM se realizó desde la Iglesia San José de La Mora y la misma fue oficiada por monseñor Antonio Rojas, quien al igual que la feligresía presente, elevó plegarias de oración y alabanzas a Jesucristo pidiendo por el cese de la pandemia en el mundo.

Recordó monseñor, que esta Semana Santa debe servir para reforzar votos de fe y esperanza en cada hogar y que sea Dios quien guíe los destinos de la humanidad cumpliéndose su voluntad. Del mismo modo llamó a las familias a buscar de Jesucristo como unión entre hermanos y hermanas.

