Los jóvenes no saben estar en cuarentena

Loading...

Siguiendo con la línea investigativa sobre el impacto de la pandemia en las expresiones de amor y cariño, entre parejas y familiares, las psicólogas Stefany Azuaje y Daniela Díaz coincidieron en la opinión de que a los adolescentes también les afecta esta situación, porque viven con mayor entrega esa sensación de tener un novio o una novia, de conversar personalmente para observar las reacciones de esa persona que les gusta, de compartir experiencias y hasta de contarles situaciones que no le contarían a nadie más, al sentirse en plena confianza.



En este sentido, las psicólogas hicieron del conocimiento público que a los chicos y chicas les ha costado un poco más asimilar este cuadro de las medidas preventivas que se vive mundialmente, sobre todo porque no están preparados emocionalmente para afrontarla, es por ello que el ambiente amoroso va a depender de la madurez de cada uno.

Por su parte, Díaz recomendó a los muchachos mantener la comunicación, sin olvidar que cada uno debe tener su espacio, donde puedan compartir con su familia.

"Ahorita está muy de moda por la juventud implementar la palabra el tóxico y la tóxica, a raíz de este inconveniente de que ellos, por su emoción quieren estar comunicados siempre y si no pasa se molestan y eso ha provocado hasta peleas, es por eso que debemos tener, como mencioné anteriormente, tolerancia y respetar los espacios de cada uno, todos necesitamos tiempo individual. Igualmente no dejen pasar los detalles, regalando no sólo momentos de video llamadas, sino también detalles que la misma pandemia nos ha presentado, como obsequios enviados por delivery, lo importante es estar cerca y que ambas partes se sientan tranquilas y plenas", exclamó Azuaje.

* Tratar de evitar la ansiedad, esto se puede lograr meditando y anclándose al tiempo presente.

* Compartir series y videos juntos ya sea personalmente (en el caso de los que conviven en la misma casa) y on line los que están separados

* Cocinar una receta que les guste a ambos

* Leer libros y discutirlos

* Hacer juegos de mesa u online

Reflexiones que deben tener en cuenta

* Reconocer y ver la importancia que tiene el otro, esto permite tener empatía, valorar la relación y con ellos ver hacia donde quieren ir

* Ver el lado positivo de cada situación y por consiguiente profundizar la relación y corregir si es necesario lo que les parezca que no está pasando según lo que esperan cada uno

* Pese al momento atípico que se está viviendo es importante tratar en la medida de lo posible de mantener la tranquilidad individual, debemos recordar que en una relación hay factores que afectan a ambos.

DANIEL MELLADO | ELSIGLO

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...