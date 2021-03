Feligresía de Lamas desconoce actividad eclesiástica del municipio

Los fieles de la Iglesia católica de Santa Cruz de Aragua, no tienen muy claro como va a manejar la parroquia las actividades propias de la Semana Mayor en el municipio Lamas, debido a que será semana radical en todo el país y por ende las procesiones no se pueden llevar a cabo.

La señora María Aponte dijo, "no tenemos conocimiento de qué manera se van a realizar los actos religiosos, tengo entendido que por ejemplo en Caracas saldrá a la calle el papa móvil y desde allí hará el recorrido, cada quien en su casa, sin embargo, no se decir si aquí en Lamas será igual; desconozco la programación".

Entre tanto, Rosalía Irumba detalló, "hasta ahora no sabemos cómo va a ser el movimiento, ni como el padre y los que trabajan en la parroquia Nuestra Señora de Monserrat, van a manejar las celebraciones eucarísticas, imagino que todos se regirán por una ordenanza especial por lo del Coronavirus".

Por otro lado, Xiomara Correa explicó, "yo considero que esta Semana Santa no abrirán las puertas, sin embargo, no tengo claro como manejará la iglesia los días santos; a lo mejor saldrá la procesión en una camioneta, y se bendecirán las palmas en las puertas de las casas, aún no manejamos esa información aquí en José Ángel Lamas".

No obstante, los seguidores de las actividades religiosas en la Semana Mayor destacaron que sea como sea los actos religiosos este año, se acoplarán lo que decida la iglesia sin perder la fe, ni sin dejar de pagar las promesas.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

