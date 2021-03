"Se metieron el miedo en un bolsillo"

Unos superhéroes sin capa, pero con batas, está realidad los golpeó y como todo el mundo, experimentaron el miedo, quizás ansiedad y en muchos casos el factor denominador la expectativa, puesto que se encontraban en la primera línea de batalla poniendo en evidencia su vocación de ayuda al prójimo.

Loading...

El doctor Alexis Hernández, médico integral de la Dirección de Salud Municipal de Ribas, quien trabajó con los afectados de la entidad, explicó que a pesar de contar con los equipos y las medidas sanitarias, como todos los ciudadanos del mundo él sintió miedo al ver tan de cerca la enfermedad.

"Yo laboré con enfermos de Covid-19 y fue imposible no sentir temor, no estar a la expectativa, porque como todos, somos seres humanos que sentimos y padecemos. Sin embargo, eso no fue motivo para decaer, para ayudar en mis posibilidades, traté de hacer a un lado cualquier sentimiento que no fuera positivo y seguir adelante, no sólo brindando mis conocimientos y los tratamientos, sino dando ese bocado de esperanza. Hice como quien dice de tripas, corazón", dijo.

A la par, agregó que su mayor refugio y consuelo, era llegar a casa y ver a su familia sana; encomendarse a Dios para salir a dar la batalla. "En este momento es que uno valora lo que tiene, más de lo que normalmente lo hace, porque estamos tan de cerca con un peligro latente que es imposible no pensar en los suyos, pero la vocación nos hace traspasar barreras y las ganas de ayudar es mayor. Es por ello que siempre hago el llamado a cuidarse, a seguir las normas, ya no es cuestión de un partido político, de una religión o de una cultura, es cuestión de raciocinio, no sabemos cuándo podamos enfermarnos y ponernos en peligro tanto nosotros, como a nuestros familiares".

Para finalizar, tanto ciudadanos como médicos hicieron un llamado a la colectividad a protegerse, a ser portadores de un mensaje preventivo y de esperanza, se sabe que están encaminadas investigaciones y vacunas, pero el virus aún está vivo y tomando cada vez más familias. "Cuidarse es tarea de todos".

Elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...