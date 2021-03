Solamente cinco camionetas del transporte público que cubren la ruta entre Caña de Azúcar y el Terminal de Maracay están en funcionamiento; el resto, fuera de servicio por falta de combustible.

La situación del combustible continúa crítica en Aragua, aseguró Antonio Henríquez, inspector de ruta. "Esto va de mal en peor. Saquemos la cuenta, cuántas funcionan y cuántas camionetas están paradas. Más del 90% están a la espera de ser abastecidas de gasoil o gasolina", apuntó.

Hay que ingeniárselas para poder ofrecer un servicio a la población, dijo Henríquez. "Cada día va bajando la cantidad de carros y si esto sigue así, llegará el momento que no se verán carros del transporte público en la calle", aseveró.

Por su parte, el conductor Luis Barrios se refirió a la situación, enfatizando, "esto está muy difícil".

Esto es lo que estamos haciendo para que el transporte no se pare, afirmó el conductor; "están operativas cinco camionetas y dependiendo de las circunstancias trabajan las que están en su mayoría, 3 o 4. Salimos desde temprano en la mañana y hasta la 1:00 de la tarde como máximo trabajamos, es decir, alcanza para dar cuatro vueltas y poder preservar el combustible. Si damos más vueltas corremos el riesgo de que se acabe el gasoil, por ejemplo, en el caso de las camionetas Encava", resaltó.

Manifestó que en ningún momento están buscando la manera de pararse como protesta, "lo que está pasando, es porque no tenemos mucho combustible y trabajamos poco a poco", acotó

Subrayó Barrios que los conductores activos con sus camionetas "tienen un ojo aquí y otro allá", explicando, "trabajamos marcando la cola, es decir, si llega el gasoil, detenemos la ruta y nos vamos a las estaciones de servicio donde llega el combustible".

LLAMADO DE CONCIENCIA

La señora Yuraima Urdaneta envió un mensaje a la colectividad en general. "Sabemos la situación que está ocurriendo con el combustible, pero no podemos perder la cabeza. No es posible que conociendo lo que pasa con el Covid-19, uno vea esas camionetas abarrotadas. Hay que entender que entre las medidas de bioseguridad está el distanciamiento social, pero se irrespeta. Es increíble lo que uno ve en el centro y saliendo de aquí, desde el Terminal de Caña de Azúcar. Me pregunto, dónde están las autoridades respectivas", puntualizó.

