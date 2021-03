"The Fallout" triunfa entre el jurado y el público del festival SXSW

"The Fallout"; el debut en la dirección de la actriz Megan Park ("The Secret Life of the American Teenager"), triunfó en el festival estadounidense South by Southwest (SXSW) al ganar los premios del jurado y del público al mejor largometraje.

La cinta; que sigue la vida de una estudiante traumatizada tras sobrevivir a un tiroteo en su instituto, se llevó este martes el premio de la audiencia de una de las muestras más importantes en la industria cultural estadounidense, que por primera vez en 34 años celebró una edición completamente virtual.

El galardón se anunció un día después de que EE.UU. haya vivido el peor tiroteo masivo desde 2019, después de que un joven de 21 años matara a 10 personas en un supermercado de Colorado.

“'Megan Park ofrece una película oportuna y fascinante que invita a reflexionar sobre lo que le cuesta a un adolescente enfrentarse a un mundo que ya no siente seguro. Es una pieza intensa y conmovedora que destaca un tema importante con el que uno no puede evitar sentirse conectado", aseguró, por su parte, el jurado en un comunicado.

En la sección documental, "Not Going Quietly" ganó el premio del público, que muestra los esfuerzos Ady Barkan, paciente de esclerosis lateral y activista, por promover una reforma sanitaria en Estados Unidos.

Aunque para el jurado la vencedora fue "Lily Topples the World", que narra la carrera de la mejor constructora de estructuras con fichas de dominó del mundo.

ENCUENTRO SXSW

El encuentro SXSW, que aglutina cine, música y tecnología, es una de las primeras citas del año para presentar proyectos antes de arrancar el circuito internacional de festivales y las temporadas de premios.

De hecho, todas las películas seleccionadas para el SXSW son elegibles para los Independent Spirit Awards (Premios al Espíritu Independiente), y los ganadores en animación, documental y cortometraje acceden a la carrera por el Óscar.

Normalmente se celebra en Austin (Texas) pero el año pasado fue cancelado por la pandemia y esta edición se celebro en formato digital y reducido.

EFE